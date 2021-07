14-07-2021 Patricia Cerezo asegura que su separación de Ramón García es algo "muy antiguo". MADRID, 14 (CHANCE) Nuevo sobresalto en el mundo del cuore patrio. Y es que cuando todavía no nos hemos recuperado de la sorpresa que nos han causado las recientes rupturas de Amelia Bono y Manuel Martos, y María José Suárez y Jordi Nieto, la revista 'Semana' publica en exclusiva la separación de una de las parejas más consolidadas y estables del panorama social, Ramón García y Patricia Cerezo. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Y es que el presentador y su mujer han decidido poner fin a su relación después de casi 25 años de matrimonio y dos hijas en común, Natalia (17) y Verónica (14). Según desvela la publicación, Ramón y Patricia han tomado la decisión de manera amistosa y sin dramas, y no hay vuelta atrás ni posibilidades de una segunda oportunidad. "Es algo muy meditado, no una crisis pasajera ni un arrebato", asegura 'Semana' citando fuentes cercanas al exmatrimonio.



La ya expareja, según adelanta Hola.com, firmó el divorcio ayer 13 de julio, y están llevando el proceso de la manera más discreta posible. Aunque querían esperar a que pasase el verano para hacer pública su decisión, los hechos se han precipitado y también hemos conocido que han puesto a la venta el domicilio conyugal, situado en la localidad madrileña de Somosaguas.



De hecho, Patricia ya no reside en la casa familiar sino en un piso situado en la localidad de Pozuelo de Alarcón - muy cerca del que ha adquirido Ramón para que todo sea más fácil para sus hijas - y esta mañana la hemos podido ver supervisando la mudanza de sus pertenencias, que una empresa de transportes se ha encargado de sacar del domicilio conyugal, donde ya no vive ninguno de los dos.



Muy sonriente, la periodista ha asegurado que "todo está bien" y ha confesado que su separación no es algo nuevo, sino "de hace tiempo". "Es muy antiguo", ha señalado Patricia, sin aclarar cuándo tomaron la decisión de emprender caminos separados o cómo es su relación en la actualidad con el que fue su marido durante casi 25 años.