O.Próximo.- EAU abre su Embajada en Israel tras la normalización de sus relaciones diplomáticas en 2020

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha abierto este miércoles su Embajada en Israel, cerca de dos semanas después de que el ministro de Exteriores israelí, Yair Lapid, hiciera lo propio durante una histórica visita al país asiático.



El edificio, situado en el edificio de la Bolsa de Tel Aviv, ha sido escenario de un acto en el que han participado el embajador emiratí en Israel, Mohamad al Jaja, y el presidente de Israel, Isaac Herzog, quien asumió el cargo la semana pasada.



"Esta Embajada no es sólo un lugar para diplomáticos, sino una base para continuar nuestra nueva relación", ha destacado Al Jaja, quien ha sostenido que "marca un nuevo paradigma para la paz y un modelo para una postura de colaboración en la resolución de conflictos".



Así, ha hecho hincapié en que los acuerdos firmados por ambos países sobre economía, agricultura y viajes "son sólo el principio", según ha informado el diario israelí 'The Jerusalem Post'. "EAU e Israel son naciones innovativas que impulsarán la innovación para el futuro del país y la región", ha zanjado.



Por su parte, Herzog ha valorado que "ver la bandera emiratí ondeando en Tel Aviv podría haber parecido un sueño hace un año", si bien ha manifestado que "no hay nada más natural o normal". "Estamos profundamente arraigados en nuestra tierra, con los ojos en las estrellas", ha dicho sobre ambos países.



Israel firmó en septiembre de 2020 acuerdos con EAU y Bahréin para establecer relaciones diplomáticas, los primeros acuerdos de este tipo desde el acuerdo de paz con Jordania en 1994. EAU se convirtió así en el primer país del Golfo Pérsico en establecer lazos con Israel.