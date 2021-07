Nieves Álvarez y los lookazos que nos ha dejado en el Festival de Cannes. ¡Oh la la!

La modelo, espectacular e impecable, se ha convertido en la mejor vestida del glamouroso festival de cine



MADRID, 14 (CHANCE)



Nieves Álvarez es sinónimo de muchas cosas; belleza, clase, sofisticación, etc. pero sobre todo, de elegancia. Y lo ha vuelto a demostrar, convirtiéndose en la mejor vestida del Festival de Cine de Cannes, epicentro del glamour mundial en los últimos días. La presentadora de 'Flash Moda' ha logrado lo imposible, que no se hable de otra cosa que de los lookazos con los que ha enamorado en su breve paso por la localidad francesa, cuatro outfits tan diferentes como espectaculares.



Luciendo su faceta más informal a su llegada a Cannes, Nieves apostó por un look 'work' con un sofisticado traje de pantalón, siempre infalible. Un pantalón capri con cintura alta en color negro a juego con una blazer oversize, obra de Alberta Ferreti, que la modelo combinó con crop top camel, altísimos stilettos en color burdeos de Louboutin y un microbolso en el mismo color con cadena de eslabones plateados al hombro. Espectacular.



Un look de diez que consiguió superar horas después, al pisar la alfombra roja del Festival con un impresionante vestido de alta costura de Philosophy di Lorenzo Serafini, en color negro, con pronunciadísimo escote hasta la cintura, falda en capas y abertura lateral, consiguiendo un efecto tan sexy como glamouroso. Como complementos, unas sandalias de tiras rojas también de Louboutin y espectaculares joyas de Bulgari, firma de la que es embajadora. Radiante e impactante a partes iguales.



Continuando con su lección improvisada de moda - obra del estilista Víctor Blanco, encargado de todos los looks de la modelo - y convirtiendo las calles de Cannes en una pasarela, Nieves afrontaba su segundo día en el Festival de Cine con un outfit pijamero de Elie Saab, compuesto por bermudas y blusa estilo arty en colores blanco, negro, lima y azulón, que combinó con unos impresionantes zapatos de alto tacón de Louboutin en color lima. Un look informal que en la presentadora se convierte en algo sublime, acaparando una vez más todas las miradas.



Y por último, su impactante aparición en la alfombra roja con un estilismo digno de la Gala de los Oscar con el que se convirtió en la más admirada y aplaudida del Festival de Cannes. Un espectacular diseño largo de Elie Saab en color azul cielo con destellos de strass, asimétrico, de inspiración griega, con rosetón al hombro y transparencias estratégica con el que, literalmente, nos dejó sin palabras. Un look de matrícula de honor que completó con impresionantes joyas de Bulgari y el pelo recogido en un elegante moño bajo con raya al medio.



Sin duda, un broche de oro al breve pero espectacular paso de Nieves Álvarez por Cannes que, en apenas 48 horas, nos ha regalado 4 lookazos que tardaremos en olvidar. ¡Oh la la!