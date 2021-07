Netflix planea incluir juegos a catálogo de servicios en línea

(Bloomberg) -- Netflix Inc., en lo que sería su primer gran paso más allá de los programas de televisión y las películas, está planeando una expansión a los videojuegos, por lo que ha contratado a un exejecutivo de Electronic Arts Inc. y Facebook Inc. para liderar el esfuerzo.

Mike Verdú se unirá a Netflix como vicepresidente de desarrollo de juegos, reportando al director de operaciones Greg Peters, dijo la compañía el miércoles. Verdú fue anteriormente vicepresidente de Facebook a cargo de trabajar con los desarrolladores para llevar juegos y otro contenido a los visores de realidad virtual, Oculus.

La idea es durante el próximo año ofrecer videojuegos en la plataforma de streaming de Netflix, dijo una persona familiarizada con la situación. Los juegos aparecerán junto con la tarifa actual como un nuevo género de programación, similar a lo que hizo Netflix con los documentales o especiales de stand-up. Actualmente, la compañía no planea cobrar adicional por el contenido, indicó la persona, que pidió no ser identificada porque las deliberaciones son privadas.

Netflix ha estado buscando formas de seguir creciendo, especialmente en mercados más saturados como el de Estados Unidos. Eso ha incluido ampliar su programación para niños, abrir una tienda en línea para vender mercadería y recurrir a Steven Spielberg para traer películas de mayor prestigio a su catálogo. La compañía se mantiene muy por delante de sus rivales de streaming como Disney+ o HBO Max, pero en su último trimestre agregó menos suscriptores de lo esperado.

Iniciarse en los juegos sería hasta ahora, uno de los movimientos más audaces de Netflix. Con Verdú, la compañía tiene un ejecutivo que trabajó en juegos móviles populares en Electronic Arts, incluidos títulos de las franquicias Sims, Plants vs.Zombies y Star Wars.

En los próximos meses, Netflix construirá su equipo de juegos, según la persona familiarizada con el asunto. La compañía ya ha comenzado a anunciar puestos relacionados con el desarrollo de juegos en su sitio web.

Los videojuegos le dan a Netflix otra forma de atraer nuevos clientes y también ofrecen algo que ninguno de sus competidores directos ofrece actualmente. Walt Disney Co., WarnerMedia de AT&T Inc. y Amazon.com Inc. tienen acceso a deportes en vivo, pero los juegos no forman parte de su oferta principal.

En última instancia, la medida podría facilitar que Netflix justifique los aumentos de precios en los próximos años. Los juegos también sirven para ayudar a comercializar programas existentes.

Muchas de las empresas de tecnología más grandes venden opciones de juegos además de sus servicios de video. Apple Inc. tiene una plataforma llamada Arcade para juegos, así como el servicio TV+ para proyectos de video originales.

La evidencia de los planes de Netflix para agregar juegos ya ha comenzado a aparecer en archivos ocultos en las profundidades de la aplicación de la compañía, según una investigación realizada por el desarrollador de iOS Steve Moser, que compartió con Bloomberg.

Netflix ha otorgado previamente licencia de marca a juegos basados en sus programas más populares, como “Stranger Things“, pero esta nueva iniciativa tiene un alcance mucho mayor. La compañía con sede en Los Gatos, California, aún tiene que decidirse por una estrategia de desarrollo de juegos, dijo la persona. En la forma típica de Netflix, la compañía puede comenzar con solo unos pocos juegos y construir a partir de ahí.

Nota Original:Netflix Plans to Offer Video Games in Push Beyond Films, TV (1)

