Nace un bebé hipopótamo en el zoológico mexicano de Guadalajara

SHOTLIST GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO13 DE JULIO DE 2021FUENTE: AFPTV 1. Plano general de un hipopótamo bebé junto a su madre2. Plano general del hipopótamo bebé junto a su madre3. Plano general de una veterinaria interactuando con la madre del hipopótamo bebé4. Plano general del hipopótamo bebé junto a su madre5. Primer plano del hipopótamo bebé junto a su madre6. Primer plano del hipopótamo bebé junto a su madre7. Plano general del hipopótamo bebé junto a su madre8. Plano de apoyo: Plano general del hipopótamo bebé junto a su madre 9. SOUNDBITE 1 - Alma Ortega , veterinaria (mujer, 41 años, español, 13 seg.): "Nuestro nuevo crío es un macho. Es muy hiperactivo, es muy correlón, es muy juguetón. Yo a veces lo veo, no sé si es un caballito, es un delfín. No lo sé, porque está brincando, se echa clavados, corre... " 10. Plano de apoyo: Plano general de la madre del hipopótamo bebé 11. Plano general de la madre del hipopótamo bebé12. Plano medio de la madre del hipopótamo bebé 13. SOUNDBITE 2 - Alma Ortega , veterinaria (mujer, 41 años, español, 5 seg.): "Nuestro nuevo crío es un macho. Es muy hiperactivo, es muy correlón, es muy juguetón. Yo a veces lo veo, no sé si es un caballito, es un delfín. No lo sé, porque está brincando, se echa clavados, corre... " 14. Plano de apoyo: Plano medio hippo calf and his mother Tami swimming