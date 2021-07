Morales pide que Macri sea juzgado por el supuesto envío a Bolivia de municiones

En la imagen, el expresidente de Bolivia Evo Morales. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 14 jul. (EFE).- El expresidente de Bolivia Evo Morales pidió este miércoles que el exmandatario argentino Mauricio Macri sea juzgado por el presunto envío a Bolivia de municiones y material antidisturbios para la represión de las protestas en ese país en noviembre de 2019 tras su salida del poder.

"Macri debe ser investigado y juzgado por su rol en el golpe. Si corresponde extraditarlo lo verá la Justicia. No puede haber más presidentes que apoyen golpes", afirmó Morales en declaraciones a radio El Destape.

Agregó que no habló con Macri "en los días del golpe", ocurrido unos meses antes del final del mandato de Macri y la asunción de Alberto Fernández, en diciembre de 2019, tras la que Morales se desplazó a Argentina, donde residió hasta los comicios bolivianos de 2020, que devolvieron a su partido, el MAS, al poder.

"Yo respeté a Macri como presidente electo por el voto. Pero ahora veo que envió material bélico. No se puede entender que tengan esa mentalidad", agregó.

Asimismo valoró que "hay que investigar si las armas que mandó Macri mataron bolivianos".

"Macri dice que las mandaron para proteger la embajada, ¿pero entonces por qué las Fuerzas Armadas agradecen el apoyo? (...) Los comandantes de las Fuerzas me habían pedido que les compre balas porque no les alcanzaban. Pero no. Mi trabajo siempre fue por la vida", subrayó.

El material llegó presuntamente en un avión de la Fuerza Aérea argentina que arribó a La Paz el 13 de noviembre de 2019 con un grupo de efectivos de la Gendarmería Nacional (policía de frontera de Argentina) destinados a brindar seguridad a la embajada argentina en Bolivia.

Los efectivos argentinos llegaron a La Paz un día después de que Jeanine Áñez asumiera la Presidencia de Bolivia luego de que Evo Morales dejara el poder el 10 de noviembre denunciando ser víctima de un golpe de Estado.

Según la investigación administrativa realizada por el Gobierno argentino, en los registros oficiales consta la salida de armas de fuego, municiones, chalecos antibalas, espráis de gas pimienta y granadas de mano de gas hostigamiento, entre otros materiales.

De acuerdo a la investigación, se detectaron "inconsistencias" respecto al material que consta en registros de la Policía de Bolivia.