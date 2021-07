Ministro peruano defiende la vacuna de Sinopharm y rechaza expresiones de un político

En la imagen, una trabajadora de la salud prepara una dosis de la vacuna china Sinopharm. EFE/Juan Carlos Torrejón/Archivo

Lima, 14 jul (EFE).- El ministro de Salud de Perú, Óscar Ugarte, defendió este miércoles la eficacia de la vacuna de Sinopharm contra la covid-19 y rechazó que el político ultraderechista Rafael López Aliaga haya afirmado, durante una reunión partidaria, que "la vacuna china no funciona y ha matado a muchos médicos".

"Rechazamos las expresiones del señor López Aliaga quien afirma que la vacuna Sinopharm no protege contra la covid-19", señaló Ugarte en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter.

El ministro remarcó que estudios realizados por el Instituto Nacional de Salud (INS) y el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) "demuestran que esta vacuna es efectiva en 90 % contra el riesgo de muerte, al igual que estudios de otros países y de la OMS".

Ugarte se pronunció sobre este tema luego de que la Embajada de China en Perú condenara este martes las declaraciones que hizo "cierto político", en alusión a López, en una reunión con los congresistas electos para el período 2021-2026 por el partido que preside, Renovación Popular.

"No puede haber una mafia que proteja a una vacuna que nunca funcionó y que ninguno lo usa, aparte de Perú. La vacuna china", señaló el también excandidato presidencial a pesar de que esta vacuna ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por 85 países, varios de los cuales la utilizan.

Las autoridades sanitarias de Perú iniciaron en febrero pasado su campaña de inmunización contra la covid-19 con un lote de 1 millón de vacunas compradas a Sinopharm, que se aplicó al personal sanitario y de primera línea en el combate de la enfermedad.

Todas las informaciones oficiales remarcan que, tras esa vacunación, han disminuido notoriamente los casos de enfermedad grave y mortalidad por covid-19 entre los médicos, enfermeras y el personal sanitario del país.

Tras haber paralizado la entrega de otros lotes de vacunas por el escándalo conocido como "Vacunagate", en el que se vacunaron en secreto funcionarios como el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), Perú ha vuelto a recibir lotes de Sinopharm.

El último fin de semana llegó al país un último envío de 385.000 vacunas de ese laboratorio, con lo que, hasta el momento, Perú ha recibido 3 millones de vacunas de Sinopharm, a los que espera sumar otros 3 millones en los próximos meses.

Perú, que experimenta un gran descenso de la segunda ola de la pandemia, ha aplicado, hasta el momento, 9.721.454 millones de dosis de las vacunas y ya tiene a 3.697.524 personas con dos dosis, en su mayoría de Pfizer, pero también de AstraZeneca y de Sinopharm, mientras que ya autorizó el ingreso de Johnson & Johnson.

Este martes, el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, afirmó que "la información contra la vacuna Sinopharm está causando daño" en su país, donde aproximadamente el 40 % de la población adulta es reacia a vacunarse, y que "si hay una campaña en contra" se va "a perjudicar la vacunación que se viene desarrollando".

Rossell hizo estas declaraciones durante una reunión con el Colegio Médico del Perú (CMP), que exige la aplicación de una tercera dosis de vacunas contra la covid-19 para reforzar la protección del personal sanitario.

Aunque el viceministro remarcó que la aplicación de una dosis de refuerzo "todavía está en estudio", agregó que muestran "interés en ella" para que los médicos "de la primera línea estén protegidos".

Al respecto, el decano del CMP, Miguel Palacios, declaró que requieren que se suba la protección de los galenos "de 80 % a 97 % con la vacuna que haya", para "aumentar la protección al personal de salud" ante la presencia de nuevas variantes del coronavirus.