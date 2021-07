Minería del bitcóin busca bajar emisiones usando energía nuclear

(Bloomberg) -- En medio de un acalorado debate sobre las consecuencias medioambientales del bitcóin, dos empresas dicen que tienen una respuesta para mitigar algunos de los efectos negativos: la energía nuclear.

La startup de energía Oklo Inc. dijo que se está asociando con Compass Mining, empresa de minería y hosting de bitcóin, para introducir la fisión avanzada en el proceso de acuñación de nuevas monedas, que consume mucha energía. Es un esfuerzo, dicen las empresas, para reducir las emisiones de combustibles fósiles de la minería del bitcóin y diversificar las fuentes de energía utilizadas por los mineros, que compiten para verificar las transacciones a cambio de nuevas monedas.

“El bitcóin es una gran oportunidad de mercado para la generación de energía limpia, especialmente en busca de sistemas de nueva generación”, dijo el director ejecutivo de Oklo, Jacob DeWitte, quien fundó la empresa con Caroline Cochran en 2013.

Oklo, con sede en Sunnyvale, California, dijo que sus reactores de fisión avanzados podrán comenzar a suministrar energía limpia en la primera mitad de la década de 2020, según un comunicado emitido el miércoles. Planea proporcionar a Compass al menos 150 megavatios de energía limpia en la primera fase de la asociación de 20 años. Los términos no fueron revelados.

Oklo ve oportunidades para que su asociación con Compass se lleve a cabo en EE.UU., aunque la minería del bitcóin con energía nuclear podría tardar años. La compañía aún está en proceso de obtener la aprobación de la Comisión Reguladora Nuclear de EE.UU. (NRC, por sus siglas en inglés) para sus pequeños reactores que podrían funcionar con desechos radiactivos. Presentó una solicitud en marzo de 2020, justo antes de que la pandemia de covid-19 cerrara la economía de EE.UU., y el regulador la aceptó para su revisión unos tres meses después. DeWitte dijo que la NRC tiene el mandato de realizar las revisiones dentro de tres años.

Suponiendo que reciba la aprobación, Oklo buscará sitios en Idaho, cerca de Idaho Falls, así como en Alaska y en otros lugares de EE.UU., según DeWitte. A nivel internacional, la compañía ve oportunidades en el centro, sur y este de Europa, así como en América, entre otros lugares.

Compass podrá colocar sus computadoras de minería en las plantas de Oklo o cerca de ellas. Las compañías no revelaron los detalles financieros de la asociación, pero un acuerdo podría implicar que Oklo reciba una parte de los bitcoines extraídos, dijo DeWitte.

Lo que hace la asociación “es abrir la puerta a algunas asociaciones y vías de financiación ordenadas, pero también a formas de acelerar, en última instancia, el desarrollo de la capacidad de generación”, dijo. “Desde una perspectiva de desarrollo y tecnología de energía limpia, creo que el bitcóin será un poderoso aliado y un socio para eso”.

Nota Original:Bitcoin Miners Seek to Go Nuclear to Address Environmental Woes

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.