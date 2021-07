Mark Cousins completa su historia del cine con una década de innovaciones

Imagen de "The Story of Film: A New Generation" cedida por Nico Chapin (CMPR). EFE

Cannes (Francia), 14 jul (EFE).- El cineasta norirlandés Mark Cousins, que documentó la historia del cine en "The Story of Film: An Odyssey", ha añadido un nuevo capítulo a esa serie con el foco centrado en las innovaciones de la última década, que, según afirma, dependen más de la imaginación que de las nuevas tecnologías.

"The Story of Film: A New Generation" hace un repaso a las creaciones de 2010 a 2021, pandemia incluida, para destapar las nuevas miradas con las que se ha expandido el lenguaje cinematográfico en esta era digital.

"Los últimos diez años han sido mejor de lo esperado a nivel cinematográfico. Lo que los diferencia es la variedad de gente haciendo cine. La tecnología obviamente ha influido, pero el abanico se ha ampliado y eso es muy bueno", cuenta Cousins, de 56 años, en una entrevista con EFE.

Esa recopilación audiovisual ha sido proyectada en las Sesiones Especiales del 74 Festival de Cannes, que se celebra del 6 al 17 de julio y que también estrena su "The Storms of Jeremy Thomas", un retrato del británico Jeremy Thomas, productor de filmes como "The last emperor", de Bernardo Bertolucci.

"The Story of Film: A New Generation" no es un filme elitista. Entre sus referencias están desde la cinta de animación de Disney "Frozen" (2013) hasta la de ciencia ficción "Black Panther" (2018), aunque incluya obras de autor como "Adieu au langage" (2014), de Jean-Luc Godard.

"El cine empezó como un arte popular. ¿Por qué se sorprende la gente cuando digo que he visto 'Fast & Furious 9'? El cine incluye política y reflexión, pero entre su placer también está que maraville y sorprenda, y eso lo tienen los éxitos de taquilla", dice.

Ha visto infinidad de películas para hacer su selección, pero si tuviera que escoger dos, elegiría "Atlantique" (2019), donde Mati Diop habla de la crisis migratoria a través de los fantasmas de la juventud africana, y "Cemetery of splendour", una experiencia onírica y metafórica del tailandés Apichatpong Weerasethakul.

Para Cousins, un director innovador es aquel que se adelanta a las expectativas de los espectadores: "El que se dice que va a hacer algo diferente a lo tradicional y a lo que la audiencia espera. La innovación es más una cuestión de percepción que de tecnología".

El cineasta se centra en películas que empujan las convenciones. Filmes como "Mad Max: Fury Road" (2015), "el mejor de acción de nuestros tiempos", que le recuerda al cine mudo, con un enfoque que potencia la sensación de velocidad, códigos visuales muy marcados y explosiones reales en una época de efectos especiales.

O largometrajes como el indio "PK" (2014), de Rajkumar Hirani, que incluye un ataque terrorista en medio de una comedia ligera y luminosa, ofreciendo con ello, en su opinión, uno de los mayores giros del cine contemporáneo.

UNA ODA AL PODER DEL CINE

Su película, una clase magistral, llega en un momento en que el mundo comienza a recuperar la normalidad tras la epidemia y celebra que en tiempos de confinamiento el cine haya permitido viajar y abrir nuevas ventanas mentales.

"Las películas siguen teniendo ese poder", señala Cousins, para quien tener dos proyectos este año en Cannes, cada uno a su manera "una carta de amor" al séptimo arte, es "un gran honor" porque ambos "intentan capturar por qué nos gusta el cine y por qué ayudó a tanta gente".

Cousins no obvia el impacto que puede tener en la creación el auge de las plataformas: "Si haces una película que sabes que ha sido financiada por Amazon o Netflix y que no va a estrenarse en los cines vas a usar una estética diferente, un encuadre distinto".

Por eso, aunque alaba que el catálogo de estas combine propuestas comerciales con cine indio o egipcio de los 50 o 60, pide que no se relegue a un segundo plano la gran pantalla, porque "es la que consigue un mayor impacto emocional".

A Cousins, sin embargo, no le preocupa el futuro de la creación cinematográfica.

"La financiación solía ser un gran problema y lo sigue siendo, pero la cuestión esencial es la imaginación: cómo imaginas una historia y cómo encuentras una manera creativa de contarla. Eso es lo principal. Los fondos y la distribución son secundarios", concluye.

Marta Garde