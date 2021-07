Makoke desmiente que pasara información a un fotógrafo sobre su guerra judicial con Kiko Matamoros

21-06-2021 Makoke EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 14 (CHANCE)



Nuevo frente abierto entre Makoke y Kiko Matamoros. Y es que según se aseguró este martes en 'Sálvame', la colaboradora de 'Viva la vida' habría facilitado información sobre sus encuentros judiciales con su exmarido a un fotógrafo amigo suyo - que curiosamente le presentó el padre de su hija Anita - para que retratase, a cambio de algún tipo de intercambio económico, los capítulos de la interminable guerra legal que libra con el que fue su pareja durante dos décadas.



Una información que Makoke ha negado rotundamente, lanzando un dardo certero a Matamoros a su llegada de Ibiza, donde ha disfrutado de unos días de vacaciones en compañía de su hija Ana. Además, la colaboradora se ha pronunciado sobre su guerra judicial con Mila Ximénez, que al parecer podría haberse zanjado meses antes de la muerte de la colaboradora.



- CHANCE: Buenos días, ¿qué tal por Ibiza? ¡Bienvenida! Qué morenita, ¿eh?



- MAKOKE: Gracias. ¿Por qué venís a verme ahora?



- CH: Porque te tengo que preguntar que se ha desvelado el motivo de la reconciliación con Mila Ximénez y los juicios.



- MAKOKE: No hubo reconciliación con Mila.



- CH: Pero si ibas a quitar la segunda demanda, ¿verdad?



- MAKOKE: Es un tema que no* Eso es un tema que hablaron los abogados y que está en sus manos. No voy a hablar de ese tema nada por respeto porque ella ya no está aquí, pero vamos, que no hubo ninguna reconciliación con ella.



- CH: ¿No ibais a firmar la paz?



- MAKOKE: No, no sé qué hablaron los abogados. Es un tema que lo llevan los abogados.



- CH: Ayer saliste otra vez a la palestra. Porque dabas información a un fotógrafo que es A.B. sobre los temas judiciales con Kiko y Kiko se asombró muchísimo. Dice que él te presentó a ese fotógrafo.



- MAKOKE: Es que no sé ni de que me estás hablando.



- CH: Se llama Alberto.



- MAKOKE: ¿Alberto? ¿Alberto el paparazzi? ¿Alberto Bernard? A mí me ha hecho fotos de Interviú y tal.



- CH: Pues también le llamabas para los temas judiciales con Kiko.



- MAKOKE: Eso no es verdad. ¿De dónde ha salido esa información?



- CH: Se comentó en el plató y salió otro fotógrafo admitiéndolo y Kiko se sorprendió un poquito. Dice que él te lo había presentado, que no es muy buen amigo, pero que sí que tienen relación.



- MAKOKE: A Alberto lo conocí porque me hizo fotos en mi primer Interviú que él trabajaba en Interviú. Así lo conocí yo a Alberto, es que de lo demás no tengo ni idea. Me parece todo* Es que no tengo idea de citas judiciales.



- CH: De cuando habéis ido a un juicio Kiko y tú.



- MAKOKE: Cuando yo he ido a algún juicio, la agencia que me he encontrado es la de Gustavo González curiosamente, así que no entiendo nada.



- CH: ¿Lo desmientes?



- MAKOKE: Absolutamente, vamos, totalmente.



- CH: ¿Cómo van los juicios?



- MAKOKE: No voy a entrar, es un tema que está judicializado y no voy a decir nada. Yo estoy tranquila, sí. Tranquila, vengo de Ibiza y super relajada y de repente me empiezas a contar tantas cosas de las que no tenía ni idea, vamos, estoy flipando.



- CH: Me imagino que con muchas ganas de ver a una personita.



- MAKOKE: Con muchas ganas. Ahora me voy a comer con ellos y tengo muchísimas ganas.



- CH: ¿A quién se parece el pequeñajo?



- MAKOKE: Pues todavía no se parece mucho a nadie, creo que un poquito a Javi, pero todavía no tiene gran parecido.



- CH: ¿Y lo de llamarte abuela como lo llevas?



- MAKOKE: No me llama abuela, todavía no me llama abuela*



- CH: A quien hemos visto feliz es a Javier padre con Raquel Bernal. Te hace ilusión esa relación me imagino.



- MAKOKE: A mí me da igual, no tengo nada que decir. Es que no me tiene que parecer ni bien ni mal, no tengo nada que opinar.



- CH: Makoke, ¿tú con ganas de enamorarte? Que el último salió un poco rana.



- MAKOKE: No voy a decir nada, de verdad. Me quiero ir con mis hijos que estoy loca por verlos.