Luka Doncic, portada del videojuego "NBA 2K22" que saldrá el 10 de septiembre

Portada del videojuego "NBA 2K22" con Luka Doncic. EFE/Foto cedida

Madrid, 14 jul (EFE).- La jugador esloveno de los Dallas Mavericks Luka Doncic da un paso más en su meteórica carrera en el mundo del baloncesto al ser la nueva portada del exitoso videojuego "NBA 2K22", que saldrá a la venta a nivel mundial el próximo 10 de septiembre, según desvela la compañía "2K Games"

A sus 22 años, este joven. natural de Liubliana y exjugador del Real Madrid, es ya considerado toda una estrella de la NBA y ha pulverizado todo tipo de récords en las tres temporadas que lleva jugando en la mejor liga de baloncesto del mundo.

Debido a sus espectaculares cifras, que le han hecho ser "All-Star" en dos ocasiones, numerosas compañías se han fijado en él como reclamo publicitario, como "2K Games", que le ha elegido para que sea la portada de la edición estándar y el pack digital "Multi-Generación" del "NBA 2K22", la serie de simulación de videojuegos de la NBA mejor valorada y más vendida de los últimos veinte años.

"Convertirme en la portada global de 'NBA 2K22' es muy especial para mí. Es un orgullo representar a mi país en una portada especial que honra los colores de la bandera eslovena. El baloncesto me ha dado mucho y estoy encantado de devolvérselo colaborando con 2K Foundations este año para mejorar las vidas de niños de todo el mundo", ha señalado Doncic.

Este año "NBA 2K22" ofrecerá, además de la edición estándar y el pack "Multi-Generación", una edición especial "75 aniversario de la NBA", cuya portada será ocupada por tres históricos del baloncesto como Kareem Abdul-Jabbar, Kevin Durant y el alemán Dirk Nowitzki.

Esta edición especial estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X|S, mientras que la versión estándar saldrá únicamente para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Todas ellas se lanzarán a la vez a nivel mundial el próximo 10 de septiembre.

Las portadas de la edición "75 Aniversario de la NBA" y del pack "Multi-Generación" están diseñadas por Charly Palmer, artista afincado en Atlanta (EE.UU.) cuya obra se caracteriza por sus composiciones complejas y una técnica y estilo únicos.

Su trabajo reciente más conocido es la serie de pinturas y composiciones "Civil Rights", en especial la titulada "America Must Change", que causó sensación como portada de la revista TIME en julio de 2020.

"Las portadas de 'NBA 2K' siempre han sido un vehículo para contar historias y poner de manifiesto la diversidad de orígenes que tienen los jugadores", ha declarado Alfie Brody, vicepresidente de Estrategia de Marketing Global de NBA 2K.

"La cultura que hay en torno al baloncesto es arrolladora y trasciende los límites de la geografía. Este año, queríamos hacer gala de esa diversidad global a través del sensacional e inimitable arte de Charly", ha añadido.