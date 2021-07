Los casos de covid-19 suben en Nueva York, que busca acelerar la vacunación

En los últimos días, la Gran Manzana registró varias jornadas con más de 400 casos, muy por encima de los alrededor de 200 que se estaban viendo recientemente. EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo

Nueva York, 14 jul (EFE).- Aunque se mantienen en niveles relativamente bajos, los casos de covid-19 han comenzado a subir de nuevo en Nueva York con el avance de la variante delta, mientras las autoridades locales tratan de conseguir que más personas se vacunen.

En los últimos días, la Gran Manzana registró varias jornadas con más de 400 casos, muy por encima de los alrededor de 200 que se estaban viendo recientemente.

La tasa de pruebas positivas, mientras, ha pasado de aproximadamente el 0,5 % a alrededor del 1,3 %, dejando la media del último mes en el 0,9 %.

El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, aseguró este miércoles que se están vigilando esas cifras, pero descartó por el momento la reimposición de restricciones destacando que las hospitalizaciones y muertes se mantienen en niveles mínimos.

En los últimos 7 días, la media de hospitalizaciones diarias es de 17 y la de muertes de 3.

La prioridad ahora mismo, insistió De Blasio en una conferencia de prensa, es hacer que la campaña de vacunaciones siga avanzando lo más rápidamente posible, dado que las personas que no han sido inmunizadas son las que están, con mucha diferencia, en mayor riesgo.

En ese sentido, el comisionado de Salud de Nueva York, Dave Chokshi, aseguró este miércoles que si se puede hablar de un brote actualmente se trata de un brote entre personas no vacunadas.

Así, destacó que durante los últimos meses más del 98 % de los casos, las hospitalizaciones y las muertes por covid-19 en la ciudad han sido de personas que no habían completado la vacunación.

Las autoridades neoyorquinas pusieron este miércoles sobre la mesa un nuevo estudio elaborado por la Universidad de Yale que, usando un sistema de proyecciones, calcula que la campaña de vacunación ha salvado en la Gran Manzana más de 8.300 vidas durante los últimos 6 meses.

Según ese análisis, las inyecciones han evitado también más de 44.000 hospitalizaciones y un cuarto de millón de casos en una urbe de unos 8,5 millones de personas.

Hasta ahora, se han administrado en Nueva York más de 9,6 millones de dosis, lo que ha permitido que casi un 64 % de la población adulta haya completado la pauta de vacunación, según los datos oficiales.

El porcentaje, que baja al 52 % si se tienen en cuenta también a los menores, varía de forma importante de unas zonas de la ciudad a otras, lo que ha llevado a las autoridades recientemente a reforzar sus esfuerzos en distritos como Staten Island, que están muy por debajo de la media y donde se están registrando más contagios.

Hoy, los representantes municipales aseguraron que tienen previsto reforzar los incentivos que se ofrecen a los residentes para que se vacunen y las campañas de concienciación.

En ese sentido, Chokshi insistió en que, incluso con las nuevas variantes, una persona que haya completado la vacunación tiene un nivel muy alto de protección contra la enfermedad y, sobre todo, ante casos graves que requieren hospitalización.

Los casos entre los vacunados, subrayó, son algo más numerosos con la variante delta, pero siguen siendo muy poco habituales y, cuando se dan, en general desembocan en síntomas leves.

Nueva York fue uno de los grandes epicentros mundiales de la covid-19 en los primeros compases de la pandemia y entre finales de 2020 y principios de 2021 sufrió una importante segunda ola de contagios.

En total, la enfermedad ha matado a más de 33.000 personas en la ciudad, según los datos oficiales.