Los casos bajan un 20 % en las Américas y seis claves más de la covid-19

Jóvenes mayores de 18 años se vacunan contra la covid-19 en un centro de salud en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

Redacción Internacional, 14 jul (EFE).- La pandemia parece dar una breve tregua en las Américas, con un 20 % menos de casos y una reducción del 11 % de las muertes en una semana, aunque en la región con las cifras más letales del mundo, la covid-19 se ensaña ahora con picos sostenidos en Argentina, Guatemala o Cuba.

Como excepción, el continente baja por el momento del podio mundial de la pandemia, al ser la única región sin una tendencia al alza esta semana, informó este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero igual suma ya la friolera de casi 74 millones de casos y 1,9 millones de muertes, el 40 % de los fallecidos en el mundo.

Esta y otras seis noticias son las claves de la pandemia en las Américas:

1. LOS CASOS BAJAN UN 20 % Y LAS MUERTES UN 11 %

"Las infecciones por covid-19, las hospitalizaciones y las muertes están disminuyendo en la mayor parte del continente, incluso en Brasil, Perú, Uruguay y Chile", señaló hoy en rueda de prensa la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne.

Esta reducción se traduce en un 20 % menos de casos, según la misma OPS, y en una bajada del 11 % en las muertes, informó por otra parte la OMS. Pero la región sigue lejos de cantar victoria, sobre todo con la variante delta ganando fuerza en México y algunas zonas de EE.UU. y con picos en Centroamérica y el Caribe.

"Cuando circulan variantes de preocupación", agregó Etienne, "es aún más importante que los países intensifiquen la vigilancia, especialmente mientras la cobertura de la vacuna sigue siendo baja".

2. HAITÍ, LA PANDEMIA SE AGRAVA EN MEDIO DE LA CRISIS

La OPS puso el foco también en la gravedad de la pandemia en Haití, el único país de América que no ha recibido ni una sola vacuna contra la covid.

En medio de la agitación política por el magnicidio del presidente, Jovenel Moise, la semana pasada, preocupa que los "refugios abarrotados" de personas desplazadas por la inestabilidad puedan "convertirse en focos activos para la transmisión de la covid-19", añadió Etienne.

3. UN PICO SIN SALIDA CON MÁS DE 100.000 MUERTES

Argentina sigue sumida en un virulento pico en plena segunda ola y superó hoy las 100.000 muertes por la pandemia, mientras avanza la campaña de vacunación, que ya inmunizó a más del 45 % de la población con una dosis y al 11 % con dos.

Además, en los últimos siete días Argentina se mantuvo como el sexto país del mundo con más muertos por millón de habitantes. Uno de los posibles factores es la propagación por todo el país de nuevas variantes, como la C.37 (andina) o la gamma (P.1, Manaos).

4. GUATEMALA DECRETA ESTADO DE PREVENCIÓN

Guatemala cumplió el martes 16 meses de pandemia con un panorama "realmente complicado" debido al aumento de muertes en el último mes y una vacunación a cuentagotas, que lo coloca con uno de los peores índices de Latinoamérica al respecto.

Ante la emergencia, el Gobierno decretó un estado de prevención durante 15 días para intentar frenar la cuarta ola de la covid, con más de 750 muertes en las últimas dos semanas del mes.

5. Y EL SALVADOR PROHÍBE LAS MANIFESTACIONES POR LA PANDEMIA

En El Salvador, el alza de los casos diarios de covid-19 ha motivado la polémica decisión de la Asamblea Legislativa (Parlamento) de prohibir las concentraciones masivas públicas y privadas por 90 días, sin mayor discusión parlamentaria.

Pese a que en los últimos meses se observan bares llenos con personas sin mascarilla y se han registrado casos de covid-19 en las escuelas, la medida no incluye a estos sectores.

6. BRASIL, COLOMBIA Y CHILE, LEVE RESPIRO

Brasil, Colombia y Chile viven un ligero respiro tras sufrir los peores embates de la enfermedad. En Brasil, el número de casos y muertes encadenan tres semanas a la baja, aunque se mantiene en niveles elevados; Chile sumó hoy 1.227 casos, la cifra más baja de nuevos infectados desde diciembre de 2020, y el Ministerio de Salud de Colombia ha constatado un descenso del tercer pico.

La ocupación hospitalaria se reduce además en los tres países: en Brasil, por primera vez desde diciembre de 2020, ninguno de los 27 estados presenta una tasa de ocupación de UCI superior al 90 %; en Chile baja, aunque sigue alrededor del 90 %, y Bogotá, foco de la pandemia en Colombia, tiene una cifra del 87,6 % después de situarse en más del 90 % durante semanas.

7. ALERTA EN MÉXICO

En México, ante la ya evidente tercera ola de contagios de covid-19, con un incremento semanal de contagios del 29 %, el Gobierno insistió el martes en que el avance de la vacunación está frenando tanto las defunciones como los ingresos hospitalarios.

Por eso, no anunció ninguna medida adicional de restricción social, en un país en el que se han producido 2,6 millones de infectados y se han confirmado más de 235.000 muertes por la pandemia.