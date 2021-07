Las mascarillas en el metro de Londres serán obligatorias

Un trabajador protegido con mascarilla en el metro de Londres. EFE/EPA/ANDY RAIN/Archivo

Londres, 14 jul (EFE).- El uso de las mascarillas en la red de transporte de Londres, que incluye el metro, continuará siendo obligatorio a pesar del levantamiento de las últimas restricciones en Inglaterra, dispuso el alcalde de la capital, Sadiq Khan.

El primer ministro británico, Boris Johnson, confirmó el lunes que las medidas restrictivas en Inglaterra serán suprimidas a partir de este 19 de julio, por lo que llevar la mascarilla o mantener la distancia social pasarán a ser optativos.

Sin embargo, el alcalde laborista de Londres ha informado de que ha pedido a Transport for London (TfL), la compañía que opera la red de transporte de la capital, que mantenga el uso de las mascarillas en los autobuses, el metro de Londres y los tranvías.

Esta es una medida que se ha mantenido desde el año pasado, cuando estalló la pandemia, por lo que se puede denegar el ingreso a los medios de transporte a las personas que no la cumplan.

En unas declaraciones anoche a los medios, el alcalde dijo que no está dispuesto a "arriesgar" la salud de los pasajeros al retirar las medidas restrictivas el próximo lunes.

El alcalde informó también de que ha pedido a TfL que ayude a que se continúe con el uso de las mascarillas en los taxis, tanto para el conductor como para el pasajero.

"He dejado claro varias veces que la opción más simple y segura hubiera sido que el Gobierno retuviera el requerimiento nacional de cubrir el rostro en el transporte público. No estoy dispuesto a esperar y poner en riesgo a los londinenses y la recuperación de la ciudad", añadió el primer edil.

"Es por ello que, después de una cuidadosa consideración, ha decidido pedir a TfL retener el requerimiento a los pasajeros para que usen mascarillas en todos los servicios del TfL cuando cambien las regulaciones nacionales", puntualizó.

El Gobierno ha dado luz verde al levantamiento de las medidas restrictivas a pesar del fuerte incremento de los contagios.

Según las últimas cifras oficiales, ayer se registraron 36.660 nuevos contagios y otras 50 muertes por covid.