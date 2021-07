La actriz francesa Léa Seydoux, con covid-19, se perderá el festival de Cannes

La actriz francesa Léa Seydoux, que estaba llamada a ser la gran protagonista de Cannes al presentar cuatro películas, indicó el miércoles que no podrá acudir al certamen debido a que debe permanecer en cuarentena por el covid.

"Desgraciadamente, tengo que permanecer en cuarentena en París", declaró la intérprete a la revista especializada Variety.

Seydoux, que ya está vacunada, dio positivo al test de covid y es asintomática, había indicado el sábado un responsable de prensa. Pero había dejado la puerta abierta a que finalmente pudiera venir.

La actriz francesa participa en cuatro filmes, tres de ellos en liza por la Palma de Oro: "La crónica francesa" de Wes Anderson, "The story of my wife", de Ildiko Enyedi, "France", de Bruno Dumont, y finalmente "Tromperie", presentado en una sección paralela.

El certamen, que fue anulado el año pasado por la pandemia, se lleva a cabo bajo estrictas medidas sanitarias y es necesario presentar una prueba de vacunación o tests negativos para acceder al recinto.

