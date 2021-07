JJ.OO.- El equipo español contará con 135 deportistas en los Juegos de Tokio

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El equipo español que acudirá a los Juegos Paralímpicos de Tokio de este verano estará compuesto por 135 deportistas, con el histórico doblete de Susana Rodríguez en triatlón y atletismo, los retornos del laureado nadador Xavi Torres y de la judoca Marta Arce, y la presencia de José Manuel Ruiz, entre algunas de las notas más destacadas.



El Comité Paralímpico Español (CPE) confirmó este miércoles la expedición que acudirá a la capital japonesa, que ascenderá a un total de 221 personas, ya que a los deportistas y el personal de apoyo, un número ligeramente superior al de Rio 2016 (127), se unen 86 personas más entre entrenadores, médicos, fisioterapeutas, mecánicos y personal de apoyo y de oficina, según desveló Alberto Jofre, director del organismo.



Y este equipo de "deportistas grandiosos", como apuntó Jofre, estará liderado por la nadadora Teresa Perales, ganadora de 26 medallas paralímpicas y del Premio Princesa de Asturias de los Deportes, que acudirá mermada por una inoportuna lesión en el hombro, y donde destacan otras figuras como Sarai Gascón, Toni Ponce, Nuria Marquès, Marta Fernández, Gerard Descarrega, Kim López, Alfonso Cabello, Michelle Alonso o Álvaro Valera, además de los dos equipos de baloncesto en silla y el de fútbol-5 para ciegos.



Del mismo modo, se confirmó que la triatleta con discapacidad visual Susana Rodríguez hará historia ya que aparte de competir en su deporte también lo hará en los 1.500 metros de atletismo, mientras que en la lista aparece también el jugador de tenis de mesa José Manuel Ruiz, que se está recuperando a contrarreloj de una rotura de tendón de Aquiles producida a finales de marzo.



Además, sobresalen dos retornos como el del nadador balear Xavi Torres, 16 veces medallista paralímpico y que vuelve tras retirarse después de Londres 2012, una cita que también supuso la última para la judoca vallisoletana Marta Arce, triple medallista y que también volverá a competir.



Por federaciones, las de Personas con Discapacidad Física (FEDDF) acudirá con 48, la de Ciegos (FEDC) con 29, la de Personas con Discapacidad Intelectual con dos, y la de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC) con 3, a las que se unen las Federaciones Españolas de Remo (5), Triatlón (7), Ciclismo (10), Piragüismo (5), Taekwondo (1), Tenis (4), Tenis de Mesa (8) y Tiro con Arco (1), mientras que natación (24), baloncesto en silla (24) y atletismo (20) serán los deportes más representados.



Además, Jofre destacó que no están "contentos" con que haya sólo 40 mujeres, un dato que "hay que mejorar y en el que hay que trabajar más", aunque también ve una "evolución favorable" respecto a los dos últimos Juegos en los que no se alcanzó la treintena.



La edad media del equipo, ha aumentado de 32 a 34 años, "alta" para el dirigente, pero que se compensa con el dato "muy interesante" de que un 45 por ciento de la expedición vaya a debutar en una cita paraalímpica porque "quiere decir que, en cierta medida, hay un relevo generacional". Del mismo modo, el 70 por ciento de los clasificados son beneficiarios del Plan ADOP.



CASA PARALÍMPICA DE ESPAÑA EN MADRID



José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), recordó a los deportistas seleccionados que además del podio es "muy importante llegar a una final por el trabajo que encierra", pero elogió escucharles decir que "van a por medallas". "En eso también sois absolutmente ejemplares. Volveremos a vibrar con vosotros con y sin medallas y Tokio será una prolongación del listado de éxitos. Vuestra sola presencia allí ya es un éxito, pero este país confía ciegamente que vais a dejar testimonio de la grandeza de nuestro deporte", afirmó.



"Soy plenamente consciente del ejemplo de coraje, superación y valentía que dais siempre a sociedad y que sois una lección de vida", añadió el dirigente, que confirmó su presencia en la capital japonesa. "Pero no por nada extraordinario sino porque os lo merecéis", subrayó.



Igualmente, recalcó el "compromiso ineludible" de su organismo y del Gobierno "para acabar con las desigualdades, sobre todo con aquellas que más condicionan la vida de aquellas que la sufren". "No estamos regalando nada ni siendo generosos, estamos recorriendo un camino que nos llevará a todos a esa igualdad que perseguimos y que este Gobierno se ha tomado en serio", sentenció.



Por su parte, Miguel Carballeda, presidente del CPE, agradeció las ayudas concedidas por el CSD para aumentar los premios por medalla y para cofinanciarlos. "El compromiso de la Administración mejora nuestra tarjeta social por el mundo. Queremos una igualdad de oportunidades para que no nos sintamos diferentes y un mismo reconocimiento a ese esfuerzo es muy importante porque la vida para un deportista con discapacidad es más cara", ahondó.



El mandatario pidió a los deportistas mantener su "humildad", pero que no olviden que "a la hora de competir son paralímpicos españoles". "Y eso no es cualquier cosa", agregó. "Vamos a ganar para nuestro país y para esa gente que verá que se puede conseguir salir de cualquier adversidad si trabajamos unidos", advirtió.



Finalmente, el CPE anunció la puesta en marcha de una Casa Paralímpica de España en Madrid, que se convertirá en el punto de reunión para los patrocinadores, familias y autoridades que no puedan viajar a Japón. En el espacio, habrá una zona central donde se podrá seguir la competición y otras para que los patrocinadores puedan llevar a cabo sus eventos.