Jamaica planea pedir indemnizaciones por la esclavitud a Reino Unido

San Juan, 14 jul (EFE).- El Gobierno del territorio caribeño de Jamaica planea pedir al Reino Unido una compensación por el comercio de esclavos que se prolongó durante siglos, una cifra que podría alcanzar los miles de millones de dólares.

Medios locales recogen este miércoles unas declaraciones de la ministra de Deportes, Juventud y Cultura de Jamaica, Olivia Grange, en las que adelanta que el Ejecutivo de Kingston planea pedir esa compensación a Londres, como forma de reparar lo que sufrieron los cerca de 600.000 africanos que fueron sacados de sus países.

La isla bajo soberanía de España desde 1494 pasó a control de los ingleses en 1655, fecha desde la que se desarrolló un comercio de esclavos destinado a trabajar en plantaciones de caña de azúcar y otros cultivos.

Grange sostuvo que Jamaica espera justicia que repare los daños que experimentaron sus antepasados.

SACADOS POR LA FUERZA

"Nuestros antepasados africanos fueron sacados por la fuerza de su hogar y sufrieron atrocidades sin precedentes para realizar trabajos forzados en beneficio del Imperio Británico", denunció.

Jamaica, colonia británica hasta que se independizó en 1962, es un país de cerca de 3 millones de habitantes en el que el monarca del Reino Unido es el jefe del Estado, representado por un gobernador general.

Aunque el Reino Unido prohibió el comercio de esclavos en 1807 no abolió formalmente la práctica hasta 1834.

Al final de la esclavitud, el Gobierno británico indemnizó a los propietarios de esclavos.

RECLAMACIÓN DE 10.000 MILLONES DE DÓLARES

La palabras de Grange toman como referencia la reclamación del legislador jamaicano Mike Henry, quien estableció en 10.000 millones de dólares las indemnizaciones al Reino Unido, basadas, al cambio, en lo que Londres pagó en su día a los propietarios de esclavos por poner fin a esa práctica.

Grange no dio, no obstante, una cifra de a lo que podía acercarse la cifra exigida a Reino Unido.

El proceso ahora precisa de la aprobación del Consejo Nacional de Reparaciones antes de que el fiscal general lo envíe a la reina Isabel de Inglaterra.

La petición también coincide con los crecientes esfuerzos de algunos sectores sociales en Jamaica para romper los lazos formales con el Reino Unido.

MOCIÓN CONTRA MONARCA BRITÁNICO

El legislador de la oposición Mikael Phillips presentó en diciembre una moción para destituir al monarca británico como jefe de estado de Jamaica.

La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, ya pidió en julio de 2020 a los países europeos y Estados Unidos un plan de rehabilitación económica para los países del Caribe como compensación por los daños sufridos por la esclavitud y el colonialismo que sufrió la región durante siglos.

Mottley resaltó así la histórica reclamación de los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) de reparaciones económicas por el comercio transatlántico de esclavos.

Mottley señaló que, como resultado directo de las secuelas del comercio de esclavos y la colonización, la región era ahora uno de los lugares más endeudados del mundo.

En consecuencia, pidió un plan de rehabilitación económica con fondos provenientes de Gran Bretaña, Francia, los Países Bajos y los Estados Unidos para corregir el desequilibrio, ya que importantes sumas de riqueza de la región se destinaron a construir esos países, según denunció.

El 17 de junio de 2020, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas instó a los países a confrontar el legado de la esclavitud y el colonialismo, incluyendo disculpas formales y reparaciones en varias formas.