Irene Rosales, harta, responde a los que le acusan de ser la que maneja a Kiko Rivera en la guerra contra su madre

MADRID, 14 (CHANCE)



Intentando retomar la tranquilidd en su día a día tras abandonar la televisión, Irene Rosales ha visto como, en las últimas horas, se la ha vuelto a señalar como la persona que maneja y manipula por detrás a Kiko Rivera, incitándole a iniciar la guerra contra su madre, Isabel Pantoja, solo en busca de dinero.



Según el paparazzi Pablo González desveló en 'Sálvame' este martes, Irene habría 'malmetido' a su marido para que presionase a la tonadillera para cobrar su herencia, siendo la verdadera causante del cisma familiar que ha roto el clan Pantoja. Pero eso no es todo, puesto que el fotógrafo ha asegurado que Kiko y la ya excolaboradora estarían atravesando una grave crisis y en nada anunciarían su separación matrimonial.



Unas acusaciones a la que Irene ha respondido visiblemente enfadada cuando ha ido a ponerse la vacuna del Covid, asegurando que estos ataques sin fundamento son "uno de los motivos por los que me he ido de televisión. Por no echar cuenta a todas las estupideces que dicen".



"Otra estupidez más", ha asegurado la mujer de Kiko sobre los rumores de separación en la pareja, desmintiendo así que esté atravesando ningna crisis con su marido, con el que sigue tan feliz como el primer día y, con su apoyo, intentando superar el bache personal que ha motivado su alejamiento de la televisión.



Tras ponerse la vacuna y desvelando que por el momento se encuentra "bien", Irene ha evitado pronunciarse sobre el gesto de acercamiento por parte de Isabel Pantoja tanto hacia ella como hacia su hijo, volviendo a seguirlos en redes sociales. "Es que no voy a decir nada, de verdad, no voy a comentar nada. Si me he ido de la tele es precisamente para no tener que dar explicaciones de nada", ha afirmado rotunda la sevillana, cansada de estar en el ojo del huracán mediático y no ser capaz de evitarlo.