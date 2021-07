Irán rechaza acusaciones de EEUU sobre proyecto de secuestro de periodista (portavoz)

Irán calificó este miércoles de "absurda e infundada" la acusación de la justicia estadounidense contra cuatro "agentes de inteligencia iraníes" de planificar el secuestro de un periodista norteamericano de origen iraní en los Estados Unidos.

"Esta nueva afirmación de Estados Unidos, cuya enemistad con Irán no es un secreto, es infundada y absurda", señaló el portavoz de Asuntos Exteriores iraní, Said Khatibzadeh, citado por la agencia de noticias Isna. "Esta no es la primera vez que Estados Unidos se involucra en la creación de estos escenarios de Hollywood", agregó.

