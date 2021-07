Guatemala llega a 9.798 muertes por la covid-19 tras sumar 42 nuevos decesos

Personal médico de una ambulancia luego de trasladar a un enfermo por coronavirus hacia la zona de emergencia del hospital General San Juan de Dios, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Esteban Biba/Archivo

Ciudad de Guatemala, 14 jul (EFE).- Guatemala reportó este miércoles un total de 42 nuevas muertes por la covid-19 y 2.904 contagios de la enfermedad en 24 horas, por lo que acumula 9.798 decesos a causa del virus y 325.024 casos positivos.

El Ministerio de Salud indicó en la actualización de datos sobre la pandemia que los 2.904 nuevos contagios fueron detectados luego de llevar a cabo 9.977 pruebas este martes, tanto en el ámbito público como privado.

El país centroamericano se encuentra desde este miércoles bajo estado de prevención, decretado el martes por el Gobierno que preside Alejandro Giammattei, para evitar la expansión de la cuarta ola de la enfermedad.

Con la implantación del estado de prevención, vigente por los próximos 15 días, se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Anteriormente, el horario inhabilitado era de 9 de la noche a 6 de la mañana.

La normativa del Gobierno también limita la "celebración de reuniones al aire libre en aquellos casos en que no cumplan con el distanciamiento físico" y con la utilización de mascarilla.

Según la cartera sanitaria, la incidencia acumulada del coronavirus en Guatemala es de 1.928 contagios por cada 100.000 personas y la letalidad asciende al 3 %.

El Ministerio de Salud también precisó que 30.613 casos permanecen activos, y aunque la cifra es un "estimado", es una de las más altas contabilizadas desde el inicio de la pandemia.

El martes, la nación centroamericana llegó a 16 meses exactos desde que el 13 de marzo de 2020 se detectara el primer caso del coronavirus en su territorio.

El país que preside Giammattei se encuentra "en un momento realmente complicado, en un momento de descontrol de la pandemia, con varias variantes circulando en el país que aceleran el contagio", de acuerdo con la médica y exsecretaria de planificación de la Presidencia (2008-2012) Karin Slowing.

A ello se suma, en opinión de Slowing, la falta de "medidas de protección" y de "vigilancia epidemiológica" por parte de las autoridades y un "testeo que no es sistemático sino a demanda", en referencia a la realización de pruebas para detectar el virus.

El 68 % de las 9.798 víctimas fatales de la covid-19 en Guatemala pertenecen al sexo masculino y un 32 % al sexo femenino.

Sin embargo, la cantidad de muertes en el país podría ser mayor según un informe divulgado en marzo pasado por la organización no gubernamental Laboratorio de Datos, que señaló que de marzo de 2020 a marzo de 2021 fallecieron más de 15.000 personas por la covid-19, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas (estatal).