Guatemala decreta estado de prevención y limita protestas

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El presidente de Guatemala Alejandro Giammattei decretó el martes un estado de prevención por 15 días que limita las manifestaciones sin medidas de bioseguridad y otros derechos constitucionales de la población, debido al alto número de contagios de COVID-19.

La decisión, tomada durante un consejo de ministros, será publicada el miércoles en el diario oficial y cobrará vigencia ese mismo día, dijo la presidencia en un boletín de prensa.

El único votó en contra fue de parte del vicepresidente Guillermo Castillo, quien dijo a The Associated Press que su decisión fue porque la pandemia no necesita limitar los derechos de los guatemaltecos sino que el gobierno necesita agilizar la compra y llegada de vacunas contra el coronavirus.

“Necesitamos estados de vacunación no estados de prevención”, dijo Castillo, quien se expresó en contra de limitar los derechos de los guatemaltecos. “Lejos de limitar derechos, lo que el gobierno debe hacer es procurar la venida de más vacunas para detener el virus”.

El vicepresidente recordó que en el año y medio que llevan de gobierno se han decretado alrededor de 15 estados de prevención, calamidad y sitio. "No podemos estar viviendo de así", dijo.

Durante semanas varios grupos, organizaciones, estudiantes y académicos han aumentado sus demandas para que el presidente renuncie al cargo debido al manejo de la pandemia y a la falta de vacunación de la población.

La organización indígena 48 cantones de Totonicapán amenazó el lunes con salir a las calles en caso de que se decretara un estado de prevención que limite sus derechos, mientras que CODECA — la organización campesina más grande del país — anunció movilizaciones debido a la falta de vacunas.

Una de las demandas más concretas es esclarecer lo sucedido con la compra de 16 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik a un fondo ruso, por las que el estado guatemalteco pagó el 50%, cerca de 80 millones de dólares, en abril pasado y de las que sólo se han recibido 550.000.

La presidencia dijo que entre las medidas acordadas están limitar las reuniones al aire libre.

“No se prohíben las manifestaciones siempre y cuando se cumpla con las medidas de bioseguridad ya establecidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social”, refiriéndose al distanciamiento social y uso de mascarilla.

Además, dijo que en manifestaciones o reuniones con o sin autorización, sin medidas de bioseguridad, la autoridad conminará a cumplir las medidas “y a su disolución cuando la salud y seguridad pública lo amerite”.

También prohíbe el expendio y comercialización de bebidas alcohólicas fermentadas o destiladas, su consumo en la vía pública y en establecimientos públicos de cualquier naturaleza de lunes a domingo, de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana del día siguiente.

Se prohíbe además la circulación o estacionamiento de vehículos cuyos conductores o pasajeros no cumplan con las medidas sanitarias respectivas.