Guatemala decreta estado de prevención 15 días por expansión de la covid-19

Personas de la tercera edad se vacunan contra el coronavirus en la segunda fase de vacunación en el parque Gerona en Ciudad de Guatemala. EFE/Esteban Biba/Archivo

Ciudad de Guatemala, 13 jul (EFE).- El Gobierno de Guatemala decretó este martes un estado de prevención durante 15 días ante la reciente expansión del SARS-CoV-2, una medida que incluye la reducción del horario de expendio de bebidas alcohólicas.

La decisión, tomada en Gabinete de Ministros por el presidente, Alejandro Giammattei, entrará en vigor a partir de este miércoles cuando se publique en el diario oficial, según informó la oficina de comunicación del mandatario.

Con la implantación del estado de prevención se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Anteriormente el horario inhabilitado era de 9 de la noche a 6 de la mañana.

La normativa del Gobierno también limita la "celebración de reuniones al aire libre en aquellos casos en que no cumplan con el distanciamiento físico" y la utilización de mascarilla.

"No se prohíben las manifestaciones siempre y cuando se cumpla con las medidas de bioseguridad ya establecidas por el Ministerio de Salud", puntualizó la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, por medio de un comunicado.

El estado de prevención también incluye la suspensión de manifestaciones "que se lleven a cabo sin la debida autorización o, si habiéndose autorizado, se efectuare sin cumplimiento de las medidas sanitarias necesarias, portando armas u otros elementos de violencia".

Guatemala ingresó en junio pasado a la cuarta ola del coronavirus con más de 750 muertes en las últimas dos semanas del mes, en uno de los períodos más letales de la enfermedad.

El estado de prevención ha sido ordenado varias veces por Giammattei desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, pero también por la salida de caravanas migrantes hacia el norte del continente.

La última actualización de datos del Ministerio de Salud este martes puntualiza que Guatemala ha contabilizado 9.756 muertes por la covid-19 y 322.120 casos positivos.

Giammattei aseguró este lunes que analizaba dictar el estado de prevención para evitar las manifestaciones en su contra donde se podrían expandir los contagios de la covid-19.

El mandatario indicó a periodistas tras un acto público en el departamento de Petén, en el norte de Guatemala, que la decisión sería tomada este martes, como sucedió finalmente.

Las palabras de Giammattei se registraron dos días después de que el pasado sábado unas 200 personas se manifestaran en su contra frente al Palacio Nacional de la Cultura, sede del Gobierno, por el manejo de la pandemia y por el asesinato el viernes del activista opositor Frank Ramazzini.

"Mi denuncia es contra esa gente, que está promoviendo que el virus se alborote más, que es lo que ellos quieren", dijo Giammattei el lunes.

Un informe divulgado en marzo pasado por la organización no gubernamental Laboratorio de Datos señaló que de marzo de 2020 a marzo de 2021 murieron más de 15.000 personas por la covid-19, de acuerdo a datos del Registro Nacional de Personas (estatal).