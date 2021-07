Gema López habla en directo, por primera vez, con Rocío Carrasco

14-07-2021 GEMA LÓPEZ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



MADRID, 14 (CHANCE)



Era uno de los reencuentros más esperados, Gema López y Rocío Carrasco se han visto las caras después de emitirse el documental y de exponer públicamente que le parecía a la colaboradora que se hubiesen detallado los hechos que ocurrieron con Rocío Flores. Un cara a cara de lo más tenso porque se ha percibido a la hija de la más grande con tensión y a la periodista con ganas de preguntar.



"La televisión se ha quedado con una sentencia judicial, no con la verdad de Rocío Carrasco" le decía Rocío Carrasco a Gema López cuando ésta le decía si no ha pensando en el daño que le ha podido hacer a su hija contando el día de la agresión.



Y es que Rocío Carrasco necesitaba contar esa verdad para que se entendiera públicamente lo que ha pasado en su vida por culpa de Antonio David, por eso no denunció al medio que publicó (antes del documental) la sentencia de madre e hija: "Yo he demando muchísimo, no demandé esa publicación porque por primera vez en este país, por mucho que a mí me doliera, alguien estaba contando la verdad y la realidad. Esa verdad provoca un daño, pero mayor daño que el que yo he sufrido hasta que ha salido esa verdad...".



"Sin explicar eso, que para mí es lo más horroroso que le puede pasar a alguien, esa historia no se entiende. Tú puedes tener tu opinión, es más, no me importa" le decía Rocío Carrasco a Gema López y cuando la colaboradora le hablaba de que ella había filtrado información antes del documental, esta le respondía: "Antes del documental no me he pronunciado sobre nada, pero da la casualidad que tus jefes son mis amigos".



La hija de Rocío Jurado ha explicado que: "Cuando el daño se ha producido de manera pública, se tiene que hacer de manera que eso llegue a las mismas personas que lo contrario, es que es parte de mi recuperación. Mucha gente no entiende que una víctima salga públicamente y lo comparta" y no ha querido entrar en los pasos que debe seguir su hija para arreglar su situación con su madre: "Gema yo sé el proceso que estoy haciendo yo, yo no voy a entrar en lo que debe o no debe, no me voy a meter, simplemente te digo que yo sé lo que yo estoy haciendo, llevo en tratamiento desde el año 2011, muy a mi pesar, hoy por hoy estoy aquí, he hecho el documental... Una cosa es lo que yo opine".



Rocío ha terminado su charla con Gema López asegurando que: "A la que más le duele es a mí, no se puede pensar lo contrario" y reconociendo que le hubiese gustado que todo hubiese sido de otra manera: "¿No te crees que a mi me hubiese gustado hacerlo de otra forma? A mi me hubiese encantado que no existiese la venda, no tener que quitársela y que nada de esto hubiese sucedido".