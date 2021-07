Fluminense vence a Cerro Porteño en ida de octavos de la Libertadores

Enzo Giménez, del Cerro Porteño, y Luiz Henrique, del Fluminense, durante un momento del partido de octavos de Copa Libertadores disputado entre ambos equipos en el estadio General Pablo Rojas de Asunción, Paraguay, el 13 de julio de 2021. Pool vía REUTERS/Cesar Olmedo

BUENOS AIRES, 13 jul (Reuters) - Fluminense abrió el martes los octavos de final de la Copa Libertadores con una victoria 2-0 como visitante frente a Cerro Porteño y quedó bien parado para sellar la clasificación a los cuartos en la revancha en su estadio, en una jornada en la cual igualaron Boca Juniors-Atlético Mineiro y São Paulo-Racing Club.

Los goles de Fluminense, que en la competencia ganó tres partidos y empató uno de los cuatro disputados fuera de casa, los anotaron Nené y Edígio a los minutos 49 y 61, respectivamente.

"Dominamos en los momentos más importantes y la prueba es que salimos con un resultado muy valioso para nosotros", dijo el entrenador Roger Machado en una rueda de prensa tras la victoria en Paraguay.

En otro partido de la jornada, Boca Juniors empató sin goles como local ante Atlético Mineiro, en un encuentro disputado en el popular estadio Bombonera de Buenos Aires.

El juego de ida estuvo marcado por un gol convertido por Boca a través de Diego González que el árbitro Andrés Rojas anuló a instancias del VAR, luego de que los futbolistas de Mineiro se negaran a reanudar desde el medio.

"Me resulta raro y no me gusta. Si te obligan a sacar del medio, no te podés negar. Eso es gravísimo", dijo el entrenador Miguel Russo en rueda de prensa. "No tuvimos la suerte de ponernos en ventaja, pero es algo que nos escapa a nosotros por el gol mal anulado".

Por su parte, São Paulo empató 1-1 como local frente a Racing Club de Avellaneda, en un partido parejo disputado en el estadio Morumbí entre dos rivales que se enfrentaron en dos ocasiones en la fase de grupos.

El conjunto paulista abrió el marcador a los 35 minutos por intermedio de Vitor Bueno, mientras que Racing igualó a los 45 con un gol de Enzo Copetti.

"Un gol de visitante viene bien. Fue un resultado positivo porque lo definimos en casa. Vamos bien para Argentina", indicó Copetti a la televisión luego del empate en Brasil.

(Reporte de Ramiro Scandolo, Editado por Darío Fernández)