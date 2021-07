Fidel Albiac acude a Telecinco a recoger a Rocío Carrasco tras su debut en televisión

14-07-2021 ROCÍO CARRASCO Y FIDEL ALBIAC EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 14 (CHANCE)



Rocío Carrasco ha empezado este miércoles su sección como defensora de la audiencia en 'Sálvame Diario' y ha contado con el principal apoyo de su vida, Fidel Albiac, que ha ido hasta las instalaciones de Telecinco para recogerla y marcharse juntos tras su debut en televisión después de tantos años.



Aunque se supone que iba a ser una tarde de lo más bonita, ya sabemos cómo es el universo de este programa, de hecho Belén Esteban siempre asegura que trabajar en 'Sálvame' es como ir al médico, sabes cómo entras, pero no cómo vas a salir. Rocío ha tenido que enfrentarse a Gema López con una conversación que a lo mejor no esperaba.



Se ha sentido cuestionada por la colaboradora ya que Gema no entiende cómo ha podido contar el altercado que tuvo con su hija, Rocío Flores, ya que eso no le beneficia a su hija. Aún así, Rocío Carrasco ha explicado ya por activa y por pasiva que es algo que tenía que contar para que se entendiera lo que le ha hecho pasar Antonio David a lo largo de su vida.



A la salida del plató, la hija de Rocío Jurado ha salido de las instalaciones de Mediaset acompañada por Laura Fa y se ha montado en el coche de Fidel Albiac que la esperaba en la puerta. Juntos se han marchado hasta casa y hemos podido ver cómo en el interior del vehículo han compartido sonrisas tras su debut en televisión después de tantos años alejada del foco mediático.