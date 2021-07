Estados Unidos.- El Ibex 35 modera su caída al 0,42% y defiende los 8.600 enteros

18-06-2021 Instalaciones del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 18 de junio de 2021, en Madrid, (España). ECONOMIA Alberto Ortega - Europa Press



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha cerrado la sesión de este miércoles con un descenso del 0,42%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a cerrar en los 8.658,3 enteros, después de que ayer perdiese la cota de los 8.700 enteros por la publicación del dato de junio de inflación en Estados Unidos.



En concreto, la tasa de inflación interanual de Estados Unidos se situó en junio en el 5,4%, niveles máximos desde agosto de 2008, un repunte que se basa, entre otros motivos, en el encarecimiento de la energía, con una subida interanual del 24,5%.



En España, el Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 0,5% en junio en relación al mes anterior y situó su tasa interanual en el 2,7%, la misma que en mayo y una décima por encima de lo avanzado a finales del mes pasado, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



En el día de hoy, los inversores están pendientes de la comparecencia del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell en la conferencia sobre política monetaria ante el Congreso de Estados Unidos. A pesar del fuerte repunte de la inflación, los analistas de Renta 4 creen que Powell "no debería cambiar el discurso, considerando que los repuntes son transitorios" y no señalan hacia un adelanto del 'tapering' o retirada de estímulos. Se publicará también el Libro Beige.



Además, la firma señala la decisión del banco de Nueva Zelanda de finalizar el programa de compra de activos este mes de julio "para sorpresa del mercado" debido a la presión en precios.



En el plano empresarial, este pasado martes ya ha comenzado la temporada de resultados en Estados Unidos. Renta 4 destaca la caída en la revalorización de Goldman Sachs y de JP Morgan, a pesar de haber superado las estimaciones con un aumento del beneficio por acción (BPA) del 48% y del 18% respectivamente.



Hoy han presentado sus cuentas del primer trimestre Wells Fargo, que se ha anotado un beneficio neto de 9.999 millones de dólares (8.454 millones de euros) en el primer semestre de 2021, frente a las pérdidas de 3.856 millones de dólares (3.260 millones de euros) del mismo periodo de 2020; Bank of America que ha aumentado un 142% sus ganancias; y Citi, que ha ganado 6.190 millones de dólares (5.235,6 millones de euros) frente a los 1.060 millones (896 millones de euros) del mismo periodo de 2020.



Asimismo, el escenario está marcado por el inicio de las vacaciones y el temor a la quinta ola de coronavirus, con una incidencia de contagios en España que sigue aumentando y llevando a varias comunidades autónomas a adoptar nuevas restricciones para reducir los contagios.



En este contexto, los valores más alcistas del Ibex 35 eran ArcelorMittal (+2,64%), Bankinter (+2,50%), Acerinox (+1,51%), Almirall (+0,96%), Banco Santander (0,66%), Indra (+0,53%), BBVA (+0,43%) y Banco Sabadell (+0,29%).



Por el contrario, las mayores caídas han sido las protagonizadas por Solaria (-2,92%), Siemens Gamesa (-2,20%), Cellnex (-2,11%), Merlin (-1,85%), Aena (-1,66%), Colonial (-1,65%), Meliá (-1,57%) y Viscofan (-1,28%).



El resto de plazas europeas han cerrado con signo mixto. Así, Londres ha registrado un descenso del 0,47%, mientras que Milán ha finalizado la jornada con una revalorización del 0,15%. En París y Fráncfort, la sesión ha terminado plana.



En cuanto a los principales índices estadounidenses, el Dow Jones cotizaba con una caída del 0,13%, el S&P500, con un descenso del 0,08% y el Nasdaq corregía un 0,26%.



El precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba en 76,12 dólares, mientras que el Texas se colocaba en los 74,65 dólares.



En el mercado de deuda, el interés del bono español a diez años se colocaba en el 0,313%, con la prima de riesgo en los 61,26 puntos, mientras que la cotización del euro frente al dólar se situaba en 1,1826 'billetes verdes'.