España.- Exdirigentes del PSOE exigen a Sánchez un apoyo nítido a la libertad a Cuba y llamar a las cosas por su nombre

13-07-2021 La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, protesta junto a un grupo de personas que se concentran ante la Embajada de Cuba en Madrid en contra del régimen comunista del Gobierno cubano, a 13 de julio de 2021, en Madrid (España). Convocada por la Alianza Iberoamericana Europea contra el comunismo con el lema 'por la libertad de Cuba' este es una de las muchas protestas que se llevan realizando tanto en las principales localidades de Cuba como en otras ciudades del mundo en contra del régimen de Miguel Díaz-Canel. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press



La plataforma de Redondo Terreros, Leguina y el exministro César Antonio Molina pide que España tenga "un papel crucial" en la crisis



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



'La España que reúne', la plataforma impulsada por excargos socialistas como Nicolás Redondo Terreros y Joaquín Leguina o César Antonio Molina, ha subrayado este miércoles que España debe jugar "un papel crucial" en la crisis social que atraviesa Cuba y ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez una posición "nítida" de apoyo a la libertad en ese país. Pero antes, ha recalcado, "es necesario llamar las cosas por su nombre".



Así lo señala en un comunicado, recogido por Europa Press, en alusión a las reticencias tanto del presidente Sánchez como de sus ministros para calificar como dictadura el régimen de Miguel Díaz-Canel. Sánchez apuntó este martes que es "evidente" que Cuba "no es una democracia" pero evitó llamarla dictadura.



ESPAÑA NO PUEDE QUEDAR AL MARGEN



'La España que reúne' sostiene que Europa, y especialmente España, "no puede quedar al margen de la represión iliberal" en Cuba y debe adoptar una postura clara de respaldo a la democracia en la isla caribeña y a un "verdadero" proceso de transición económica y política "que deje atrás más de medio siglo de políticas represivas, populistas e iliberales".



"Sin duda, España debe jugar un papel crucial, para lo cual es necesario llamar las cosas por su nombre", porque, según reza la nota de la citada plataforma cívica, "sólo de esa forma se protegen tanto los derechos y libertades que los cubanos como preservar los intereses de España en la isla".



'La España que reúne' sostiene que los cubanos han comenzado una "revolución" contra un régimen dictatorial que denomina "transición" a un proceso económico y socialmente "mal diseñado e instrumentado" que está causando multitud de problemas cotidianos que suponen, a su juicio, "la gasolina de la revuelta".



Apunta que los cortes de luz que se producen de manera "reiterativa" en todo el país, la "fragilidad" económica, la falta del turismo como consecuencia de la pandemia y el "agotamiento" de la capacidad de producción de bienes básicos con garantías y calidad provocan "un gran problema de bienestar" en una sociedad que desea encontrar una solución "fuera de lo que ha sido la tónica de los últimos 60 años: de Fidel a Díaz Canel, pasando por Raúl Castro".



Y es en sociedades, como la cubana, con importantes desigualdades de renta, de riqueza o de consumo y con una situación de "deterioro permanente" de sus condiciones de vida --entre ellas, el ejercicio de la libertad personal, de reunión o política-- donde "se sientan las bases de revueltas sociales que, aunque se pudieran reprimir de manera transitoria, vuelven a surgir con el tiempo".



REPRESIÓN "BRUTAL"



A ello se añade la "brutal represión" que, según denuncia 'La España que reúne', están ejerciendo los Cuerpos de Seguridad del Estado en ese país para evitar que se prolonguen estas protestas, "convirtiéndose en un elemento adicional de protesta permanente".



La plataforma puntualiza que, aunque pueda parecer que Cuba se une a la dinámica que se está viviendo en Colombia, Perú y Chile, tanto su origen como su posible futuro "son diametralmente distintos": "Cuba es la más longeva dictadura iliberal de la región, resistiéndose a un cambio más que necesario y comportándose como uno de los instrumentos fundamentales de desestabilización política y social de la región, provocando la ruina de países otrora prósperos como Venezuela".



Y, en este contexto, considera "lamentable" que los dirigentes de estos países usen su posición política para "lucrarse", olvidándose así de aquéllos que menos recursos económicos tienen a su alcance, favoreciendo la pobreza y desigualdad.



"La continuidad de este tipo de políticas no puede pasar desapercibida entre los países de todo el mundo y sus organismos internacionales", advierte la organización que capitanea Redondo, que concluye poniendo en valor la defensa de la libertad de los cubanos, que llevan ya cuatro generaciones luchando contra la "represión" de su Gobierno para poder ejercer sus derechos fundamentales más básicos.