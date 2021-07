España.- Cantabria y Cataluña piden aval a la Justicia para el toque de queda, que ha sido rechazado en Canarias

22-05-2021 Agentes de la Guardia Urbana de Barcelona, frente a jóvenes en ambiente festivo, a 22 de mayo de 2021, en Barcelona, Catalunya (España). La Guardia Urbana de Barcelona, en un operativo conjunto con los Mossos d'Esquadra, han desalojado a un total de 3.959 personas por formar aglomeraciones en más de 30 puntos de la ciudad la madrugada de este sábado. Este es el tercer fin de semana en el que Urbana y Mossos desalojan a centenares de personas de espacios públicos de la capital catalana tras el fin del estado de alarma y el levantamiento del toque de queda decretado para frenar los contagios de Covid-19 el pasado 9 de mayo POLITICA Lorena Sopêna - Europa Press



La Comunidad Valenciana ya encontró autorización de los tribunales para aplicar un toque de queda selectivo



Dos nuevas Comunidades Autónomas, Cantabria y Cataluña, han pedido este miércoles establecer un toque de queda en sus territorios ante el aumento de contagios de los últimos días en España, medida que necesita ser autorizada por los tribunales. Canarias, sin embargo, no ha encontrado este aval de la Justicia para poner una limitación a la movilidad nocturna.



Cantabria y Cataluña se han sumado a la Comunidad Valenciana que ya estableció un toque de queda selectivo en 32 localidades, aunque en el caso de la región presidida por Ximo Puig ha obtenido ya el aval de su Tribunal Superior de Justicia para poder implantar esta limitación a la movilidad nocturna.



Además, autonomías como Galicia han vuelto a "dar un paso atrás" en la hostelería y limita a diez las reuniones en locales y lo recomienda en casas.



Así, a las 14.30 horas de este miércoles 14 de julio, este es el posicionamiento de las CCAA que se han pronunciado sobre la adopción de nuevas medidas:



ANDALUCÍA



El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha indicado este martes, que a día de hoy, no ve "razón suficiente" como para solicitar un toque de queda en la Comunidad autónoma o como para "cortar de cuajo" la movilidad en la región debido a la situación epidemiológica derivada de la pandemia de Covid-19.



ARAGÓN



La hostelería en Aragón vuelve a estar en fase 2 modulada, por lo que los establecimientos de ocio nocturno pueden abrir hasta las 0.30 horas; la hostelería hasta las 23.00 horas, excepto comida para llevar; no se permite el consumo en barra; en interiores de los locales el aforo es del 50%, con un máximo de seis personas por mesa y en terrazas el aforo es del 100%, con un máximo de diez personas por mesa.



BALEARES



La presidenta del Gobierno de Baleares, Francina Armengol, ha considerado este martes que la situación epidemiológica de Baleares "no es comparable" con la de otras comunidades autónomas que han vuelto a imponer restricciones tras el aumento de contagios de COVID-19.



CANARIAS



El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha denegado este miércoles la petición del Ejecutivo regional para establecer un toque de queda en la Comunidad entre las 00.30 y las 06.00 horas en las islas con nivel de alerta 3 o 4, tratando de evitar así aglomeraciones en ese horario.



CANTABRIA



Cantabria solicitará a los tribunales la autorización para implantar de nuevo el toque de queda de 1.00 a las 6.00 horas en 53 municipios, en los que también limitará las reuniones en ese horario a seis personas, salvo que sean convivientes. Además, ha prohibido la venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos minoristas y gasolineras a partir de las 20.00 horas.



CASTILLA Y LEÓN



La Junta de Castilla y León aprobó la semana pasada el cierre del ocio nocturno a las 2 de la madrugada, eliminar el consumo en barra en estos locales, que tendrán un aforo de un tercio y no podrán utilizar sus pistas de bailes, además de limitar a diez la ocupación en mesa. Sin embargo, los servicios jurídicos de la Junta desaconsejan solicitar el toque de queda.



Además, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha vuelto a pedir al Gobierno central una rectificación en la decisión de suprimir la mascarilla en espacios al aire libre.



CASTILLA-LA MANCHA



La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha asegurado que la región "no tiene necesidad" de implementar restricciones por la COVID ya que los datos de hospitalizados tanto en cama como en UCI "están por debajo de la mitad que la media nacional".



CATALUÑA



El Gobierno catalán decretará este miércoles un nuevo toque de queda en Cataluña que "en principio" durará 15 días y se adaptarán a la evolución de la pandemia para hacer frente al aumento de contagios de coronavirus. En todo caso, esta limitación a la movilidad nocturna necesita el aval del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.



EXTREMADURA



El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha acordado este miércoles proponer el cierre perimetral de las localidades pacenses de Villafranca de los Barros, Salvatierra de los Barros y Valverde de Leganés, ante el incremento de los contagios y la subida de la incidencia acumulada de Covid-19 entre sus poblaciones.



EUSKADI



El Comité Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI), presidida por el propio Lehendakari, ha decidido añadir a las medidas actualmente en vigor, la prohibición de botellones y "no fiestas" y cerrará antes las actividades comerciales, sociales y culturales si se mantiene la actual tendencia o se produce un incremento de la presión hospitalaria. En cualquier caso, Urkullu aconseja utilizar la mascarilla en todo momento.



GALICIA



Galicia da "un paso atrás" en la desescalada y los grupos en las terrazas de la hostelería volverán a estar limitada a diez personas en las terrazas. Además, todos las personas que accedan a los locales de ocio nocturno tendrán que presentar una prueba PCR negativa o un certificado de vacunación, pero esta medida, como ha precisado el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, no será obligatoria hasta el próximo martes, por lo que este fin de semana solo se pedirá en los ayuntamientos con un nivel de incidencia medio (y no medio bajo).



LA RIOJA



La consejera de Salud, Sara Alba, ha anunciado que La Rioja continuará al menos, una semana más, en el Nivel 2 del Plan de Medidas Según Indicadores, conocido como 'Semáforo'. Además, la autocita para la vacunación estará operativa "la próxima semana" aunque, de momento, desde Salud no han avanzado más detalles sobre el grupo de edad.



MADRID



La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha descartado este martes poner en marcha nuevas restricciones para frenar el coronavirus en Madrid y apuesta por continuar con las medidas implantadas hasta ahora: "No, todavía no. Por ahora vamos bien en Madrid".



MURCIA



El Comité de Seguimiento Covid de la Región de Murcia decretó la suspensión del ocio nocturno en espacios interiores, es decir, aquellos con licencia de bar de copas, karaoke, pubs y similares. Además, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha advertido que el toque de queda es una medida que "está encima de la mesa" si sigue este "incremento exponencial de los contagios".



NAVARRA



Por su parte, el Gobierno de Navarra ha decidido aprobar por el procedimiento de urgencia una orden foral para adelantar el cierre de las discotecas y de los bares especiales debido al incremento de casos de Covid-19 en los últimos días.



La nueva orden foral entró en vigor el pasado miércoles, con vigencia de quince días, y supone que las discotecas y los bares especiales deben cerrar a la 1 de la madrugada. Hasta ahora, las discotecas podían cerrar a las 4 y los bares especiales a las 2.



COMUNIDAD VALENCIANA



La Justicia ha autorizado las medidas propuestas por la Generalitat Valenciana, por lo que se limitan a un máximo de 10 personas las reuniones sociales y familiares en toda la Comunidad y se ha decretado el toque de queda entre las 01,00 y las 06,00 horas en 32 localidades de más de 5.000 habitantes que presentan mayor riesgo epidemiológico por Covid-19.