El trabajo de un director ruso en liza en Cannes: ante el tribunal de día y filmando de noche

El cineasta ruso Kirill Serebrennikov, que tiene prohibido salir de su país, presentó a distancia "La fiebre de Petrov" en Cannes, en liza por la Palma de Oro, una película que tuvo que rodar de noche porque de día comparecía ante un tribunal.

La película narra el largo periplo de Petrov, enfermo y ebrio, en una ciudad golpeada por una epidemia de gripe. Con una puesta en escena vertiginosa, el filme muestra una sociedad socavada por la violencia y el alcohol.

Serebrennikov, considerado uno de los realizadores rusos más audaces de su generación, ya no pudo asistir por el mismo motivo al certamen en 2018, cuando compitió con "Leto".

Durante el rodaje de "La fiebre de Petrov", el director comparecía en un proceso por desvío de fondos públicos --tras el cual fue condenado a tres años de cárcel en suspenso con la prohibición de salir del país-- y tenía que pasar el día en un tribunal de Moscú. Rodábamos "muy temprano y todas las noches", explica a la AFP el director de 51 años.

Para sus defensores, Serebrennikov paga un alto precio por sus atrevidas creaciones, su apoyo a la comunidad LGTB+ y su crítica al autoritarismo de su país.

El filme muestra una Rusia con múltiples fracturas sociales y políticas, y aborda temas como la homofobia y el racismo.

"No estoy seguro de que sólo hable de Rusia", asegura Serebrennikov. La violencia es una realidad que "afecta a muchos países", "la ansiedad nos rodea a todos".

Además del cine, Serebrennikov multiplica los proyectos artísticos, especialmente óperas, desde su casa.

"Trabajo por Zoom (...) Me las he arreglado para crear mi propia forma de trabajar a distancia para la ópera. Y esto me ha ayudado durante este tipo de pandemia", dice Serebrennikov.

rh/adm/shu/es/app/bl