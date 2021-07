El Santos recupera a la joven promesa Kaio Jorge para la Copa Sudamericana

En la imagen, el jugador Kaio Jorge Pinto Ramos, delantero del Santos FC. EFE/Marcos Pin/Pool/Archivo

Sao Paulo, 14 jul (EFE).- El Santos brasileño recuperó a la joven promesa Kaio Jorge, restablecido de una lesión, para el partido de ida de este jueves por los octavos de final de la Copa Sudamericana de fútbol, ante el argentino Independiente de Avellaneda.

El atacante, principal figura de la selección brasileña que conquistó en casa el título del Mundial Sub'17 de 2019 y que fue incapacitado por causa de una fibrosis, fue liberado este miércoles por el cuerpo médico. Sin embargo, el jugador deberá estar en el banco de reservas y Marcos Guilherme será mantenido en la titular.

Otro jugador que está a disposición del técnico Fernando Diniz será el experimentado centrocampista uruguayo Carlos Sánchez, que seguramente aparecerá como suplente de Gabriel Pirani, de 19 años y que aprovechó la oportunidad para afianzarse como titular después de la lesión en octubre del año pasado del charrúa.

El zaguero Luiz Felipe, que por expulsión no actuó en la derrota del sábado por 3-2 ante el Palmeiras por el "Brasileirao", reaparecerá ante el "Rey de Copas" del fútbol suramericano. El Santos ocupa la novena posición de la Liga brasileña con 15 puntos, a 10 de su rival paulista.

El conjunto del puerto paulista se inscribió en esta fase de la Sudamericana con uno de los cupos reservados a los terceros de la fase de grupos de la Libertadores, en la que terminó el Grupo C detrás del ecuatoriano Barcelona de Guayaquil y del argentino Boca Juniors de Buenos Aires.

El Independiente, en tanto, se prepara para comenzar el domingo la Liga de su país ante el Argentinos Juniors de Buenos Aires y tiene también un partido pendiente por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina ante el Tigre, cuyo vencedor se enfrentará en la próxima fase al Defensa y Justicia de Florencio Varela.

Los "Rojos" de Avellaneda, con 16 títulos oficiales en el balompié internacional, terminaron la fase anterior de la Sudamericana como primeros del Grupo B con 14 puntos.

El técnico Julio César Falcioni no podrá contar con el zaguero Joaquín Laso, de 31 años y que llegó del Rosario Central, debido a que el jugador no alcanzó a ser inscrito para esta fase de la Copa Sudamericana.

Falcioni, que fue portero en su país y en Colombia, tiene en la nómina a tres guardametas de nacionalidad uruguaya: Sebastián Sosa, Renzo Rodríguez Bacchia y Diego Segovia; además del veterano zaguero argentino Juan Manuel Insurralde, de 36 años, y al centrocampista colombiano Andrés Roa.

El centrocampista Lucas Romero, que jugó tres temporadas en el Cruzeiro de Belo Horizonte de la Liga brasileña, aparecerá como cabeza de área en el conjunto de Avellaneda.

El partido de vuelta se disputará el 22 de julio en cancha del Independiente.

Alineaciones probables:

Santos: Joao Paulo; Pará, Luiz Felipe, Kaiky, Moraes; Camacho, Jean Mota, Gabriel Pirani; Marinho, Lucas Braga y Marcos Guilherme

Entrenador: Fernando Diniz.

Independiente: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Patricio Ostachuk, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Rodríguez; Domingo Blanco, Lucas Romero, Alan Velasco, Andrés Roa; Silvio Romero y Sebastián Palacios.

Entrenador: Julio César Falcioni.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

Estadio: Estadio Vila Belmiro, de Santos.

Hora: 19.15 hora local (22.15 GMT).