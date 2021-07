El jefe de seguridad de Moise no acude al interrogatorio en Haití

El fiscal Bed-Ford Claude, que lleva el caso de magnicidio del presidente haitiano, llega al Tribunal de Primera Instancia donde están convocados a declarar los responsables de la seguridad presidencial por su supuesta vinculación con el asesinato de Jovenel Moise, hoy, en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Orlando Barría

Puerto Príncipe, 14 jul (EFE).- El jefe de seguridad del palacio presidencial de Haití, Dimitri Hérard, no acudió este miércoles al tribunal para responder a las preguntas de la Fiscalía sobre el asesinato del presidente Jovenel Moise, perpetrado hace una semana.

El fiscal Bed-Ford Claude, que lleva el caso de magnicidio, había convocado a Hérard esta mañana, pero el responsable de seguridad no apareció en el Palacio de Justicia de Puerto Príncipe.

El martes tampoco acudieron a la citación del fiscal otros dos responsables de la seguridad del mandatario, el inspector Amazan Paul Eddy, responsable del CAT Team, ni el comisario Jean Laguel, coordinador general de la seguridad presidencial.

Las autoridades de Colombia que ayudan en la investigación del asesinato informaron este lunes que Hérard hizo varios viajes a Colombia este año.

Hérard realizó varios viajes a Ecuador, Panamá y República Dominicana como tránsito hacia Colombia, país de donde proceden 26 supuestos mercenarios presuntamente involucrados en el magnicidio.

El presidente Moise fue asesinado el pasado 7 de julio en un asalto a su residencia ubicada en el barrio de Pelerin de Puerto Príncipe, en donde también resultó herida la primera dama, Martine Moise, quien recibe cuidados médicos en Estados Unidos.

El Gobierno haitiano no ha aportado informaciones oficiales sobre los miembros de los cuerpos de seguridad que custodiaban la residencia del jefe del Estado, pero según declaraciones del juez de paz encargado de elaborar el informe forense del crimen, ninguno resultó herido.