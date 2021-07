EE.UU. empezará este mes a sacar de Afganistán a quienes apoyaron sus tropas

Vista de soldados estadounidenses durante una jornada de entrenamiento con fuerzas del orden afganas en Herat. EFE/Jalil Rezayee/Archivo

Washington, 14 jul (EFE).- Estados Unidos anunció este miércoles que empezará a finales de este mes a evacuar de Afganistán a miles de traductores y otros trabajadores afganos que han apoyado a sus soldados durante las dos décadas de guerra en el país.

"Los vuelos para sacar de Afganistán a los solicitantes del (visado estadounidense) SIV que ya han presentado sus peticiones empezarán en la última semana de julio", dijo a Efe un alto funcionario estadounidense, que pidió el anonimato.

Según distintos informes de prensa, hay más de 18.000 afganos que han trabajado como traductores, ingenieros, conductores, guardias de seguridad, "fixers" y empleados de la embajada estadounidense durante la guerra y que han solicitado el visado SIV.

Ese visado se suele conceder a los extranjeros que enfrentan amenazas por haber trabajado para el Gobierno de EE.UU., pero el proceso para obtenerlo puede durar años, lo que ha generado un problema para la Casa Blanca en el contexto de sus planes de retirada militar de Afganistán.

Esos más de 18.000 solicitantes cuentan, además, con 53.000 familiares, de acuerdo con el diario The New York Times.

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha prometido que EE.UU. trasladará a esos solicitantes de visado fuera de Afganistán antes de que concluya el proceso de retirada de las tropas estadounidenses, que ya está completo en más del 90 % y que terminará oficialmente antes de que acabe agosto.

Aunque está previsto que los vuelos con los solicitantes de visado empiecen a salir de Afganistán la última semana de julio, el citado funcionario estadounidense afirmó a Efe que no habrá detalles concretos sobre cuándo exactamente despegarán los aviones, "por motivos de seguridad".

La Operación Refugio para los Aliados, como ha bautizado EE.UU. al proceso de evacuación, beneficiará a "los ciudadanos afganos interesados y a sus familias", siempre que cumplan los requisitos de haber "apoyado a Estados Unidos" y sus socios en Afganistán y haber solicitado un visado SIV, añadió la fuente.

El Gobierno estadounidense no ha aclarado adónde se trasladará inmediatamente a esas decenas de miles de afganos mientras esperan que se tramiten sus visados para mudarse a Estados Unidos, un proceso que puede durar años.

En las últimas semanas, varios medios han apuntado a Catar, Emiratos Árabes Unidos o el territorio estadounidense de Guam como posibles destinos temporales que se barajan en la Casa Blanca, aunque también se ha rumoreado la posibilidad de que se desplacen a Tayikistán, Kazajistán o Uzbekistán.

La operación de evacuación la dirigirá desde el Departamento de Estado la exembajadora Tracey Jacobson y desde la Casa Blanca el asesor adjunto de seguridad nacional de Biden, Russ Travers, indicó el mencionado funcionario.