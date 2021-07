¡Echa un vistazo a las últimas 5 publicaciones de KIM LOAIZA 🖤 que están arrasando en Instagram!

KIM LOAIZA 🖤 (@kimberly.loaiza) revolucionó a sus fans de Instagram. Los 5 posteos de historias y fotografías, alcanzaron más de 7.315.116 de interacciones entre sus aficionados.

Los posts más relevantes son:





Hoy es un día muy especial para mi, hoy cumple 2 añitos mi bebe, mi princesa La Niña que me convirtió en madre, la única persona en mi vida que aunque no me dijera ni una palabra me hizo más fuerte que nunca, tú eras una cosita tan pequeña en mi pancita y me hiciste sentir cosas tan grandes 🤍 eres una gran bendición en mi vida mi amor siempre estaré agradecida con Dios por haberte puesto en mi camino, tienes que saber que pase lo que pase podrás contar conmigo en todo momento, siempre daré lo mejor de mi y prometo no fallarte nunca. S I E M P R E J U N T A S 💞





Linduras GANAMOS 😭💜 siempre agradecida con todos ustedes por todo lo que me apoyan los amo bebés. Gracias por todo @lospremiosheat ✨✨✨





Esta es la expectativa, desliza a la derecha para ver la realidad 🤣





KL BEBÉ 💜





Me operaré el cuerpo, deséenme suerte 💞

Kimberly Guadalupe Loaiza Martínez nació el 12 de diciembre de 1997, en Mexicali, Baja California; en donde vivió durante sus primeros ocho años de vida. Posteriormente, Kimberly vivió en Mazatlán durante 10 años y luego se aventuró a vivir sola en Tijuana, donde vive acutalmente.

En 2016 creó su canal de YouTube, donde reune millones de suscriptores y un año después inició otro canal junto a su pareja, Juan de Dios Pantoja, llamado Jukilop. En agosto del 2020 se convirtió en la YouTuber de habla hispana con el mayor seguimiento en la plataforma.