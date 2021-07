Cuba/Haití.- EEUU pide a haitianos y cubanos que no intenten migrar hacia Estados Unidos por el mar

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ha pedido a haitianos y cubanos que no intenten migrar hacia Estados Unidos por el mar a raíz de la situación que están viviendo ambos países caribeños en los últimos días.



"Estamos monitoreando cualquier actividad que pueda indicar un aumento en la migración marítima insegura e irregular en el estrecho de Florida", ha dicho Mayorkas en su cuenta de Twitter, y ha advertido a los haitianos y cubanos que, "si se lanzan al mar, no entrarán en Estados Unidos".



"Nunca es el momento adecuado para intentar la migración por mar y para aquellos que arriesgan sus vidas haciéndolo, no vale la pena correr este riesgo", ha añadido.



Asimismo, ha querido hacer referencia al apoyo de Estados Unidos al Gobierno haitiano y al pueblo del país "en su búsqueda de justicia" ante el asesinato del presidente Jovenel Moise ocurrido la semana pasada.



Respecto a Cuba, ha querido mostrar su solidaridad por "el llamado" del pueblo cubano, en referencia a las protestas vividas en distintas partes del país desde el fin de semana, "a liberarse de la represión y el sufrimiento económico que está causando el régimen autoritario de Cuba".