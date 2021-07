Cuba.- VÍDEO: Casado insta a Sánchez a aclarar qué está "ocultando" para no llamar a Cuba dictadura ni liderar respuesta en UE

14-07-2021 El líder del PP, Pablo Casado, atiende a los medios junto a la valla de Melilla situada entre la frontera de Beni Ensar y la de Barrio Chino. En Melilla, a 14 de julio de 2021. ESPAÑA EUROPA MADRID POLÍTICA PP



Ataca a Calviño, "supuestamente la moderada": "¿Qué pensaríamos si en los 70 no se definiera a España como dictadura o en los 80 a Chile?"



MADRID, 14 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El líder del PP, Pablo Casado, ha afirmado este miércoles que Cuba "es una dictadura" y ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a aclarar "qué está ocultando" para no referirse así al país caribeño ni "liderar en Europa una respuesta" para exigir libertad y democracia. A su entender, esa actitud evidencia que con tal de permanecer en el poder es "capaz de caer en la inmoralidad de negar un régimen dictatorial como el que asola" desde hace 62 años a la isla.



"Señor Sánchez, repita conmigo: Cuba es una dictadura. No pasa nada", proclamado Casado desde Melilla, donde ha atendido a los periodistas junto a la valla situada entre la frontera de Beni Ensar y la de Barrio Chino y ha subrayado que "la presión migratoria sigue" con "cifras son muy preocupantes".



Tras enumerar las medidas que propone el PP para la ciudad autónoma, Casado se ha referido al "contencioso" que hay entre los ministros del Ejecutivo a la hora de "definir" lo que está pasando en el país caribeño, a raíz de las declaraciones estos días de las vicepresidenta Yolanda Díaz y Nadia Calviño o la ministra portavoz Isabel Rodríguez, en las que se ha evitado tildar a Cuba de dictadura.



"Lo quiero decir muy claramente, Cuba es una dictadura, no es una democracia. A mi me gustaría preguntarle al señor Sánchez si para él Cuba es una democracia o una dictadura. Para mí es una dictadura. Señor Sánchez, repita conmigo: Cuba es una dictadura", ha enfatizado.



"DEPENDE DEL APOYO DE PODEMOS PARA SEGUIR EN LA MONCLOA"



Casado ha señalado que hablar de Cuba como dictadura es "lo que haría cualquier persona demócrata que ve que durante 62 años se encarcelan presos políticos, se tortura en las cárceles a inocentes y se reprime con palos en las calles protestas pacíficas pidiendo democracia y libertad".



Según el jefe de la oposición, la pregunta es "por qué Pedro Sánchez se niega a definir a Cuba como una dictadura" y lo ha achacado a que "depende del apoyo de Podemos para seguir en la Moncloa".



"Y Podemos no acepta que los regímenes dictatoriales que les han financiado como partido, como Cuba, Nicaragua y Venezuela, sean definidos como tal por el Gobierno que ocupan, el Gobierno más radical de la historia de España y el más radical que hay en Europa", ha manifestado, para añadir que en la UE "ningún otro gobierno tiene ministros comunistas".



CALVIÑO, LA QUE "SUPUESTAMENTE ES LA MODERADA"



Además, Casado ha criticado las declaraciones de la vicepresidenta primera Nadia Calviño, la que "supuestamente es la moderada", evitando referirse a Cuba como democracia alegando que no hay que poner etiquetas.



"¡Que se lo digan a los presos políticos y a las familias de los asesinados! ¿Qué pensaríamos si en los años 70 no se definiera a España como una dictadura o en los años 80 no se definiera a Chile como una dictadura?", se ha preguntado.



Por eso, ha emplazado al presidente del Gobierno a aclarar por qué no define a Cuba como una dictadura y "qué está haciendo" o "qué está ocultando para no hacerlo ni liderar en Europa una respuesta para exigir la libertad y la democracia".



En este punto, el presidente del PP se ha preguntado por qué lo que se pide para España, Francia o Alemania no se puede pedir para el pueblo cubano o el pueblo venezolano. "¿Es que aquí permitiríamos que torturaran o violaran a jóvenes en las cárceles o que salieran a la calle los matones del régimen a dar palizas a los que se manifiestan? ¿Se permitiría eso en España?", se ha preguntado.



Casado ha criticado de nuevo que el Gobierno "no censure" lo que está pasando en Cuba y ha insistido en que es "algo que tiene que explicar ya" porque si no "estaría dando un mensaje muy peligroso", de forma que "con tal de permanecer en el poder" es "capaz de caer en la inmoralidad de negar un régimen dictatorial como el que asola Cuba desde hace 62 años".



