Cuba.- Opositores cubanos denuncian la violencia del Gobierno y apoyo internacional para poner a la dictadura

13-07-2021 Varias personas se concentran ante la Embajada de Cuba en Madrid en contra del régimen comunista del Gobierno cubano, a 13 de julio de 2021, en Madrid (España). Convocada por la Alianza Iberoamericana Europea contra el comunismo con el lema 'por la libertad de Cuba' este es una de las muchas protestas que se llevan realizando tanto en las principales localidades de Cuba como en otras ciudades del mundo en contra del régimen de Miguel Díaz-Canel. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press



La ONG Prisioners Defenders pide a España una respuesta contundente con la UE para defender al pueblo cubano MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



Leonardo Fernández, un historiador y activista cubano que se encuentra en la actualidad en La Habana y que estuvo en prisión durante dos días por "alteración del orden público", tras manifestarse el pasado lunes a las puertas del Instituto Cubano de Radio Y Televisión (ICRT), ha criticado al Gobierno de Cuba por "crear una oleada de violencia". "El gobierno cubano ha hecho una llamada a que cubanos se enfrenten a cubanos y en las cárceles estamos siendo sometidos a maltratos", ha manifestado en declaraciones a Europa Press.



Asimismo, ha pedido a la comunidad internacional que haga un "llamamiento a la conciliación, al diálogo y al cese de la represión" y que "liberen a todos los jóvenes detenidos"



Asimismo, ha detallado la situación que están viviendo muchos "jóvenes detenidos" por manifestarse "pacíficamente". En este sentido, ha recalcado la necesidad de una "reforma constitucional" en Cuba para "poner fin a décadas de autoritarismo y represión".



"RESPUESTA CONTUNDENTE Y UNIFICADA"



Por otra parte, el presidente de la ONG Prisioners Defenders, Javier Larrondo, ha calificado de "máxima urgencia" la situación que atraviesa Cuba, donde se están cometiendo "crímenes de lesa humanidad por parte del Gobierno cubano", y ha pedido al Ejecutivo español que gestione una "respuesta contundente con la UE y con los países democráticos" que sea "eficiente para la protección del pueblo de Cuba".



En este contexto, ha lamentado que España no haya reaccionado con "absoluta urgencia al nivel que requiere la protección de los cubanos" aunque considera que la reacción del Gobierno "es la reacción de un ejecutivo que representa un Estado", por lo que entiende que "se retrase una declaración contundente".



"En este momento estamos en una urgencia absoluta y necesitamos que el Gobierno, la Unión Europea y Naciones Unidas hagan declaraciones. No de la definición de lo que es Cuba o no, sino de lo que necesita el pueblo cubano para ser protegido", ha subrayado Larrondo en declaraciones a Europa Press.



Asimismo, ha afirmado que tiene constancia de que hay "miles de detenidos y desaparecidos". "Tenemos documentados entre 200 y 300 detenidos y desaparecidos, aunque sabemos que hay miles de detenciones porque el bloqueo de internet que el Estado ha impuesto nos impide llegar a apenas un 5% de las personas con las que intentamos conectar", ha detallado en declaraciones a Europa Press.



En la misma línea, ha pedido al Gobierno de España que "se coordine con los países democráticos" para "unificar una respuesta contundente con la UE" y que se tome una "posición conjunta internacional que sea eficiente para la protección del pueblo cubano", ha concluido Larrondo.