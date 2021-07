Cuba.- Irene Montero tampoco entra a definir al régimen cubano y carga contra el "inaceptable" bloqueo económico al país

29-06-2021 La ministra de Igualdad, Irene Montero (i), y la portavoz estatal de Podemos, Isa Serra (d), durante la presentación del libro 'Mayo del cuarenta y cinco' , a 29 de junio de 2021, en Madrid, (España). POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



La ministra de Igualdad, Irene Montero, tampoco ha querido definir al régimen cubano y ha cargado contra el bloqueo económico "inaceptable" contra el país y que está en la base de su carencia de productos básicos.



También ha desgranado que España ha mantenido "históricamente" unas relaciones "excelentes de amistad" con la nación caribeña y que el Gobierno debe seguir trabajando para que así sea.



Así se ha expresado ante los medios de comunicación tras acudir, junto a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, al acto 'Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias: Reconocimiento de la diversidad y protección de todas las familias y la infancia', en la Casa de América.



Preguntada sobre si piensa o no como la diputada de Unidas Podemos Aina Vidal, que ayer consideró que el Gobierno cubano no era una dictadura, la ministra ha dicho simplemente que aprovechaba para mandar un "mensaje afectuoso" y "toda la complicidad" al pueblo cubano.



Y es que Montero ha resaltado que Cuba es un país "hermano" que padece un bloqueo económico "inaceptable", como también opina Naciones Unidas, y que motiva que sufra carencia de medicamentos y material sanitario para hacer frente a los efectos de la crisis del Covid-19.



"Creo que es muy importante que es muy importante que reconozcamos ese bloqueo inaceptable, al que Cuba está siendo sometido desde hace décadas y que está en la base de la carencia de los productos más fundamentales para garantizar la vida digna de todos sus ciudadanos", ha zanjado.



BELARRA: ESTE DEBATE "NO AYUDA" Y SOLO LO QUIERE LA OPOSICIÓN



Por su parte y en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, la titular de Derechos Sociales ha reiterado que el debate sobre el Gobierno cubano "no ayuda" a solucionar la situación, que es "evidente y nadie niega" que es de "absoluta excepcionalidad internacional" derivada de casi seis décadas de bloqueo económico por parte de Estados Unidos.



También ha relatado que la última asamblea general de Naciones Unidas fue "muy clara" sobre la necesidad de levantar este embargo comercial y económico, que es lo que contribuiría a aportar una solución.



Por tanto, ha dicho que este debate solo interesa a la oposición, que trata de hacer una cuestión nacional algo que es "un tema internacional" y una situación límite "dolorolísima" para el pueblo cubano. "A mí no me van a encontrar haciendo política doméstica con un tema de semejante calado", ha zanjado.