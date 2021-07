Cuba.- Azcón: "Nadie con un mínimo sentido común puede apoyar la dictadura que está sufriendo el pueblo cubano"

14-07-2021 El alcalde y la vicealcaldesa junto a los representantes de la asociación Cubanos Libres en España POLITICA



ZARAGOZA, 14 (EUROPA PRESS)



El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y la vicealcaldesa, Sara Fernández, han mantenido un encuentro, este miércoles, con representantes de la asociación Cubanos Libres en España. Tras la reunión, Azcón ha señalado que: "Nadie con un mínimo sentido común puede apoyar la dictadura que está sufriendo el pueblo cubano", y ha indicado que en Zaragoza "también debemos alzar la voz".



Jorge Azcón ha mostrado su firmeza ante los hechos que está sucediendo en la isla, "O estás con la dictadura o estás con la democracia". Asimismo, ha reconocido el papel de los cubanos que viven en Zaragoza, "que se preocupan por el bienestar de sus compatriotas", ha apuntado.



En este sentido, ha calificado de "acto de solidaridad" la actitud del pueblo cubano afincado en la capital aragonesa, "espero que sirva para cambiar el signo político de Cuba durante estos 62 años de dictadura".



Por su parte, la vicealcaldesa ha anunciado que, en el día de hoy, el Partido Popular y Ciudadanos van a registrar una moción para el próximo pleno, con la intención de manifestar el apoyo del Ayuntamiento al pueblo cubano. La propuesta también tiene el objetivo de denunciar la situación de violencia injustificada que se vive en el país cubano, así como las detenciones arbitrarias "con las que no estamos de acuerdo, ha añadido.



"Pedimos al Gobierno de Sánchez que plante cara a la dictadura que está viviendo el pueblo cubano", ha solicitado Sara Fernández, que ha instado al Ejecutivo ha liderar, a nivel europeo, una respuesta que ayude a los cubanos a superar esta situación, apelando a los "vínculos especiales" que existen entre España y Cuba.



Azcón ha indicado que ZeC no ha querido suscribir una declaración institucional de condena al régimen cubano.



La portavoz de la asociación Cubanos Libres en España, Maite Suárez, ha tomado la palabra para explicar su situación: "Hemos venido a este país en busca de una vida mejor, pero allí están nuestras familias y amigos, que siguen padeciendo la opresión del régimen dictatorial que lleva 62 años maldirigiendo la isla".



Suárez ha aclarado que la única petición de los cubanos en Zaragoza es que se de visibilidad a Cuba en el mundo, "no queremos derramamiento de sangre". Además, ha continuado diciendo: "Si nos ayudan, Cuba puede salir adelante, lo único que queremos es un cambio como el que se vivió en España".