Colombia.- Jaén.- El artista colombiano Camilo se incorpora a la tercera edición de Festmuve, en Úbeda

14-07-2021 Presentación de la incorporación de Camilo al Festmuve



El cantante colombiano Camilo se incorpora al cartel de artistas que configurarán la III edición de Festmuve, en Úbeda (Jaén). Lo hará el próximo 24 de agosto con un concierto enmarcado en su gira 'Mis manos tour'.



El concejal de Información Ciudadana, Francisco Javier Lozano, ha confirmado tras este nuevo anuncio que las entradas para los conciertos de Aitana y Lola Índigo & Nathy Peluso ya tienen el cartel de "no hay entradas" colgado.



El resto de conciertos, según ha reconocido la organización, están cumpliendo las expectativas de venta, ya que se está realizando de manera progresiva. La parte de humoristas también está obteniendo los resultados previstos, con casi el 50 por ciento de las entradas ya vendidas.



"Estamos de felicitación, porque no solo hay una agenda turístico-cultural que sin duda alguna es un referente en la provincia, sino que además hoy se presenta un nuevo cartel con uno de los artistas más exitosos del panorama nacional e internacional", ha subrayado Lozano.



El concejal ha destacado que Úbeda "está trabajando muy duro" para que este verano "la agenda cultural esté repleta de eventos, y que además sirvan de aliciente para los turistas que vengan a nuestro municipio".



Estas acciones consolidan, en palabras del edil, la capitalidad cultural de la provincia de Úbeda, "llegando a ser un referente no solo en la provincia, sino en el resto de Andalucía, que se suma a la distinción de Patrimonio Mundial".



Este tipo de programación es también "una oportunidad para conocer las Ciudades Patrimonio de la Humanidad y recursos turísticos cercanos como el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, entre otras localidades jiennenses", ha concluido Lozano.