Coautor de "Patria y vida": en Cuba "no necesitamos líderes, lo somos todos"

El cantante cubano Yotuel Romero, habla durante una conferencia de prensa en el Cubaocho Museum & Performing Arts Center en Miami, 14 de julio de 2021. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Miami, 14 jul (EFE).- El actor y cantante cubano Yotuel, uno de los autores e intérpretes de "Patria y vida", la "banda sonora" de las protestas populares en Cuba, afirmó este miércoles que los cubanos no necesitan "líderes" en esta encrucijada, sino actuar unidos y aportar cada uno lo que pueda para lograr la libertad.

"Hay que borrar los líderes, que cada cual sea el líder de su evolución", dijo en una rueda de prensa en Miami, en la que muchos de los asistentes portaban camisetas con la leyenda "Patria y vida".

La rueda de prensa estaba programada desde antes del estallido de las protestas para informar de la primera gira por EE.UU. de este cantante con una carrera en solitario a la vez que voz principal del grupo Orishas, pero el tema cambió e incluso mandó retirar unos carteles de promoción antes de empezar a hablar.

Yotuel se declaró uno más de una serie de artistas, entre los que mencionó a Celia Cruz y Willy Chirino, que "han puesto su arte al servicio de la libertad de Cuba", y concedió todo el protagonismo de lo que sucede actualmente en Cuba al pueblo que ha levantado su voz con "valentía" y "están metiéndole pecho".

Su preocupación es que ese pueblo esté siendo "masacrado". Dirigiéndose a los que hablan del riesgo de una "guerra civil" en Cuba, dijo que cuando una de las partes está desarmada no es eso, sino "un genocidio".

También dijo que como las comunicaciones por redes sociales y el internet están cortados, es fundamental que los cubanos que están fuera de Cuba llamen la atención al mundo de lo que está pasando inundando las redes con toda la información que puedan obtener.

"Nosotros debemos hacer de portavoces", aseguró.

Cuando Efe le preguntó por la "intervención" reclamada por muchas figuras políticas cubano-estadounidenses y dirigentes del exilio en el sur de Florida, respondió hablando de la necesidad de asistencia humanitaria internacional al pueblo cubano y de las carencias de todo tipo a las que se enfrenta, además de la pandemia de covid-19.

Al respecto, expresó su preocupación por un posible aumento de los contagios entre los que están en las calles y la falta de medicinas y de recursos sanitarios en Cuba.

LA JUVENTUD ES LA GRAN SORPRESA

Sobre las manifestaciones de apoyo en Miami, incluyendo el bloqueo de una de las principales autopistas de la ciudad durante más de ocho horas este martes, llamó a la calma y a actuar de manera organizada y legal, pues, a su juicio, lo contrario va a ser usado por los partidarios del régimen cubano.

"Las cosas a lo loco nunca salen bien", expresó el cantante, quien aunque dijo que el pueblo cubano está "hecho de sangre caliente", opinó que "la vía más rápida puede ser la más nefasta".

Sobre la canción que según dijo se ha convertido en "la banda sonora" de las protestas en Cuba, manifestó que su fuerza radica no solo en que en vez de "Patria o muerte", el lema del Partido Comunista, proponga la vida, sino en que en la "o" es excluyente y la "y" incluyente.

La nueva Cuba debe ser "inclusiva", "tenemos que aprender a convivir, a "no extirpar" a todas las personas que "piensan diferente", agregó.

El cantante hizo un llamado a que cada cubano "desde su trinchera" ayude como pueda a lograr el cambio que pide "Patria y vida".

Aunque era algo que no se esperaba, la "mayor sorpresa para el régimen cubano" debe ser, según Yotuel, que "la juventud quiere ser libre" y ese es el "poder de lo que está sucediendo" allí, que son los jóvenes los motores del cambio, agregó.

"Yo estoy más orgulloso de ser cubano que nunca", subrayó el cantante, quien dijo que cada cubano que se va de su país lleva "a Cuba en la mochila" y pidió acabar con la "mentira" de que los que salen y critican al régimen son pagados por la CIA.

A lo largo de la rueda de prensa, Yotuel reiteró que "no necesitamos líderes, líderes somos todos" y deseó que su voz "sirva" para que el mundo entienda lo que está pasando en Cuba.

El video de "Patria y vida", que salió en febrero, ha tenido hasta ahora más de 6,3 millones de visualizaciones.

Además de Yotuel, crearon e interpretaron la canción Alexander Delgado y Randy Malcom, del dúo Gente de Zona, Descemer Bueno, Mikel El Osorbo, que está preso en Cuba, y El Funky.