Chile eleva tasa a medida que aumentan recuperación e inflación

(Bloomberg) -- Chile se convirtió en el último mercado emergente en elevar sus tasas de interés este miércoles, a medida que el estímulo del Gobierno y el eficiente programa de vacunación contra el covid-19 impulsan el crecimiento y amenazan con aumentar la inflación por encima del rango objetivo.

El Consejo del banco, encabezado por su presidente, Mario Marcel, elevó la tasa a un día en un cuarto de punto hasta 0,75%, como esperaban 15 de los 16 analistas encuestados por Bloomberg. Se trata del primer aumento de los costos de endeudamiento desde enero de 2019.

Los miembros del Consejo vieron las condiciones para un retiro “gradual” del estímulo monetario, según un comunicado que acompaña a la decisión de hoy. Aún así, “partiendo de uno de los niveles más expansivos entre economías comparables, el Consejo anticipa que la TPM estará por debajo de su valor neutral durante todo el horizonte de política de dos años”.

La nación sudamericana se unió a un grupo de países como México, Brasil y Turquía que endurecieron su política monetaria para combatir la inflación. El banco central pronóstica que la economía crecerá hasta un 9,5% este año y que la inflación superará el rango objetivo de 2 a 4% por primera vez desde 2016 a medida que el estímulo fiscal, los cuellos de botella en los suministros y el aumento de los costos de los productos básicos eleven los precios.

”Esperamos una rápida recuperación de la actividad en el corto plazo, impulsada por grandes estímulos y un entorno externo favorable”, escribieron economistas de Itaú Unibanco SA, incluido Joao Pedro Buchamar, en una nota antes de la decisión del banco. “Vemos una inflación de fin de año en 4%, con tasas interanuales cercanas a 5% durante la segunda mitad del año. Los riesgos de nuestra llamada se inclinan al alza”.

Si bien los mercados emergentes han comenzado a endurecer su política monetaria, una inflación más alta de lo esperado en Estados Unidos también ha complicado el debate de la Reserva Federal sobre qué tan pronto se podría comenzar a reducir el estímulo.

Una de las razones del repunte del crecimiento de Chile es su exitoso programa de vacunación. El país ha vacunado por completo a alrededor de 60% de su población contra el coronavirus, más que naciones más ricas como EE.UU. y el Reino Unido, según el Rastreador de Vacunas de Bloomberg. Dichos avances han alimentado el optimismo de que las restricciones de virus se relajarán aún más en los próximos meses.

Nota Original:Chile Raises Key Rate as Recovery and Inflation Take Off (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.