Canciller cubano ha visto "peores escenas de represión en Europa" que en Cuba

La Habana, 13 jul (EFE).- El ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, aseguró este martes que ha visto escenas de represión "peores en Europa" que las que se produjeron en Cuba el pasado domingo durante las masivas manifestaciones gubernamentales, que calificó de "disturbios", "desórdenes" y "vandalismo".

"Puedo decir que he visto escenas realmente fuertes de violencia policial y de represión de manifestantes en capitales europeas antes y durante la pandemia, en condiciones realmente distintas", dijo el canciller durante una conferencia de prensa en La Habana en la que pidió para su país "un rasero justo".

El lunes, el alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, instó las autoridades de Cuba a "permitir" las manifestaciones pacíficas de protesta y a "escuchar" a sus participantes.

"No es en Cuba donde ha habido una represión como la que ha ocurrido en algunos países europeos", abundó el ministro, quien agregó que se habrá "podido ver alguna acción de detención policial".

Según el canciller, "es cierto que (el domingo) ha habido violaciones del orden y de la ley, limitadas, en que se ha utilizado con absoluta moderación la aplicación de la ley y las fuerzas del orden".

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, también ha negado que en las protestas hubiera represión policial, lo que contrasta con videos difundidos en las redes en los que se observa represión violenta por parte de policías y de agentes vestidos de civil, con declaraciones de testigos y con hechos observados por los medios que cubrieron los sucesos, entre ellos Efe.

Hoy se confirmó asimismo que el lunes un hombre murió durante un enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad en un barrio periférico de La Habana, que dejó también varios lesionados entre civiles y agentes.

Además, decenas de personas fueron detenidas el domingo sin que hasta ahora exista una cifra oficial, ya que las autoridades no han divulgado información sobre los arrestos.

El jefe de la diplomacia cubana también afirmó que en las manifestaciones y disturbios ocurridos en Washington en enero pasado, "alrededor de 400 periodistas fueron bastante maltratados".

Durante las protestas del domingo, el fotoperiodista Ramón Espinosa, de la agencia Associated Press, resultó herido por golpes de la Policía cubana que le fracturaron la nariz y le causaron otras heridas.

Miles de cubanos tomaron las calles el domingo para protestar contra el Gobierno al grito de "¡libertad!" en una jornada inédita que se saldó con decenas de detenidos y enfrentamientos después de que Díaz-Canel conminara a sus partidarios a salir a enfrentar a los manifestantes.

Las protestas, las más fuertes que han ocurrido en Cuba desde el llamado "maleconazo" de agosto de 1994, se produjeron con el país sumido en una grave crisis económica y sanitaria, con la pandemia fuera de control y una fuerte escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, además de largos cortes de electricidad.