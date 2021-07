Bolsonaro hospitalizado para examinar su hipo persistente

repite con mención video ///Brasilia, 14 Jul 2021 (AFP) - El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue internado este miércoles en un hospital de Brasilia para investigar las causas del hipo que lo aqueja desde hace más de diez días, informó el gobierno. "Por indicación de su equipo médico, ingresó al hospital de las Fuerzas Armadas (HFA), en Brasilia, este miércoles, para realizarse exámenes e investigar la causa del hipo", informó el palacio presidencial de Planalto en un comunicado. "Está de buen humor y se encuentra bien", precisó la Presidencia, añadiendo que el mandatario permanecerá bajo observación durante las próximas 24 o 48 horas, aunque "no necesariamente en el hospital".Bolsonaro, de 66 años, se viene quejando públicamente de un hipo persistente desde la semana pasada, después de someterse a una cirugía de implante dental. "Estoy con hipo hace cinco días. Me hice una cirugía para implante dental el sábado (3). Ya ocurrió conmigo antes, tal vez debido al remedio que estoy tomando, estoy con hipo 24 horas por día", afirmó durante una entrevista a una radio local a mediados de la semana pasada. Bolsonaro volvió a quejarse el martes por la noche de las contracciones involuntarias del diafragma ante seguidores en la entrada del Palacio de Alvorada, su residencia oficial en Brasilia. "Gente, estoy sin voz. Si empiezo a hablar mucho, vuelve la crisis de hipo... ya volvió", afirmó, con aspecto cansado, ante el grupo que lo esperaba para tomarse fotos y manifestarle apoyo. Desde que asumió la Presidencia, en 2019, Bolsonaro fue sometido a varias cirugías abdominales para corregir secuelas de la puñalada que sufrió durante un acto de su campaña electoral, en septiembre de 2018. En 2020 tuvo covid-19 con síntomas leves y no requirió hospitalización para recuperarse. mel/js/dga