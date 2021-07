Asediada por la tutela, el caso de Britney Spears vuelve a la corte de Los Ángeles

Por Jill Serjeant

LOS ÁNGELES, 14 jul (Reuters) - Tres semanas después de que Britney Spears suplicara a un juez que le dejase recuperar su vida, su intento de libertad vuelve a los tribunales el miércoles, en momentos en que la orden de tutela que controla sus asuntos personales y de negocios permanece enganchada en peleas, dimisiones y denuncias de amenazas de muerte.

Spears, de 39 años, no parece estar más cerca de poner fin a los 13 años de tutela judicial que ha calificado como abusiva, estúpida y vergonzosa en un emotivo discurso en junio.

El caso vuelve al juzgado de Los Ángeles el miércoles tras unas declaraciones controvertidas de Spears en las que dijo que se le impide volver a casarse o tener más hijos y expresó que quería elegir a su propio abogado.

La cantante aún no ha presentado los documentos legales necesarios para poner fin a la tutela. Su abogado designado por el tribunal, Samuel Ingham, renunció la semana pasada y aún no ha sido sustituido.

Se espera que el juez considere el miércoles la elección de un nuevo abogado para representar a la cantante, junto con las solicitudes de seguridad a todas horas tras las amenazas de muerte contra los involucrados en la tutela, ya que el apoyo público a Spears ha aumentado.

No está claro si la cantante de "Piece of Me", que sufre trastornos de salud mental no revelados, participará en la audiencia.

Jodi Montgomery, encargada de velar por el cuidado personal de la cantante, y el padre de ésta, Jamie Spears, que controla su patrimonio desde 2008, están discutiendo sobre quién es el responsible por las restricciones de las que se quejó la cantante el mes pasado.

En una presentación ante la corte la semana pasada, Montgomery acusó a Jamie Spears de "señalar con el dedo y atacar a los medios de comunicación", en lugar de trabajar en equipo para ayudar a la cantante.

Jamie Spears, Montgomery, Ingham y la hermana de la cantante, Jamie Lynn Spears, han recibido amenazas de muerte que han aumentado desde que la estrella del pop se dirigió al juez el 23 de junio, según los documentos judiciales. (Reporte de Jill Serjeant; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y Marion Giraldo)