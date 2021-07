Aperribay dice que Willian José puede no salir en verano

El delantero brasileño de La Real Sociedad Willian José Da Silva, durante un partido de la pasada temporada. EFE / Salvador Sas/Archivo

San Sebastián, 14 jul (EFE).- El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, ha calificado de "no correctas" las declaraciones del delantero Willian José, en las que manifestaba su deseo de dejar San Sebastián y no descarta ahora que siga en el club la próxima temporada.

"No las he leído pero sí me las han comentado y yo he estado con él. Lleva desde 2016 y por unas declaraciones que haya hecho ahora no se ve afectada toda su trayectoria en el club", declaró esta tarde Aperribay en el acto de presentación del guardameta australiano Matthew Ryan y desveló que el brasileño "pudo salir en 2020 , pero la Real decidió que quería alcanzar unos objetivos y como no veíamos sustituto dijimos que no".

Pidió "pasar página" en la controversia con el jugador brasileño, con el que ha hablado personalmente y del que no sabe si "seguirá el 31 de agosto en el equipo, pero ahora tiene que entregarse como uno más y perfectamente puede estar a finales de verano aquí".

Aseguró también que "no hay prisa" para configurar la plantilla de la próxima campaña, tanto en salidas como llegadas, y recordó que con varios jugadores que se perderán la pretemporada- Oyarzabal, Zubimendi, Mikel Merino o Alex Isak- el club "está tranquilo" para tomar una decisión.

Aperribay dio en este acto, por otro lado, la bienvenida al único fichaje no canterano realizado por la Real, el portero Matt Ryan, que en su primera comparecencia pública aseguró sentirse muy satisfecho en la capital guipuzcoana y reveló el interés de otros equipos, como Villarreal, por su situación, al tiempo que se ofreció para ayudar en una temporada con "objetivos ambiciosos".

"No vamos a ganar nada odiándonos unos a otros, porque el equipo es más importante que el plano individual y vengo a apoyar a todos y a pensar en positivo", declaró el exguardameta del Brigton y Valencia, que ficha por 2 años con opción a un tercero en función de objetivos, como reveló Aperribay.

"Hablamos con el Brighton y en función de logros futuros habrá variables. No podemos decir las condiciones pero son parecidas a las que han salido publicadas", admitió el mandatario realista al dar por buena una cantidad a pagar que ronda el millón de euros si se cumplen las metas fijadas en el contrato.