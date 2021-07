Adara y Rodri pasean su amor por la capital tras darse una nueva oportunidad

25-07-2020 Adara Molinero y Rodri Fuertes en una imagen de archivo. MADRID, 14 (CHANCE) El pasado 20 de junio, Adara Molinero rompía fulminantemente con Rodri Fuertes tras enterarse por el programa 'Socialité' de una presunta deslealtad de su novio. Completamente destrozada y sin poder contener las lágrimas, la ganadora de 'GH VIP' compartía su dolor con sus seguidores, asegurando que estaba completamente hundida y que no quería volver a saber nada del influencer, con quien acababa de celebrar su primer año de amor. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 14 (CHANCE)



El pasado 20 de junio, Adara Molinero rompía fulminantemente con Rodri Fuertes tras enterarse por el programa 'Socialité' de una presunta deslealtad de su novio. Completamente destrozada y sin poder contener las lágrimas, la ganadora de 'GH VIP' compartía su dolor con sus seguidores, asegurando que estaba completamente hundida y que no quería volver a saber nada del influencer, con quien acababa de celebrar su primer año de amor.



Una presunta infidelidad que Rodri negó desde el primer momento, pidiendo públicamente a su novia que por favor escuchase y creyese sus explicaciones. Y, por lo que parece, lo consiguió, porque días después - y dando la razón a todos los que aseguraban que volverían tarde o temprano - la pareja se reconciliaba, presumiendo de su amor en sus respectivas redes sociales como si nada hubiese pasado entre ellos.



Ahora, y después de una romántica escapada a Marbella en la que Adara ha confesado que tan bien están que ya tienen planes de irse a vivir juntos, la pareja pasea su amor por la capital y... ¿Anuncian boda? Por el momento no, aunque no será por falta de ganas.



"A mí me gustaría que me lo pidieran" ha señalado una sonriente Adara, añadiendo rápidamente un tímido "no, es broma", que Rodri no dudaba en corresponder asegurando que "me las tira a menudo". Lo que sí parece claro es que pronto se irán a vivir juntos dando un paso más en su relación, que como la influencer señala, ha salido fortalecida tras su última crisis: "Ahora confiamos más en el otro", confiesa. Si quieres ver las imágenes de la pareja paseando su amor por la capital... ¡no te pierdas el siguiente vídeo!