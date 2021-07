ACTUALIZA 3-Cuba limita el acceso a redes sociales y mensajería tras las protestas

(Agrega primera muerte; citas canciller e Iglesia Católica)

Por Sarah Marsh y Nelson Acosta

LA HABANA, 13 jul (Reuters) - Cuba limitó desde el lunes el acceso a las redes sociales y plataformas de mensajería, entre ellas Facebook Inc, Instagram, WhatsApp y Telegram, tras las protestas generalizadas contra el gobierno, según NetBlocks, una firma especializada que tiene su sede en Londres.

NetBlocks dijo en su sitio web que las redes sociales y las plataformas de mensajería en Cuba seguían parcialmente paralizadas el martes, lo que "probablemente limitará el flujo de información desde Cuba".

El gobierno no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios, aunque más tarde el canciller cubano, Bruno Rodríguez, dijo en una rueda de prensa que la situación del país era "muy compleja" y apuntó que los cortes de electricidad podrían afectar los servicios de telecomunicaciones. "Cuba no va a renunciar nunca al derecho a defenderse", señaló.

Telegram y Facebook, que controla Instagram y WhatsApp, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios, mientras que Twitter Inc dijo que no encontró ningún bloqueo a su servicio.

Miles de cubanos se unieron el domingo a manifestaciones en La Habana y Santiago para protestar por la crisis económica de Cuba y el manejo de la pandemia. Algunos pidieron el fin del comunismo.

El Gobierno ha dicho que las manifestaciones fueron orquestadas por contrarrevolucionarios financiados por Estados Unidos, que manipularon la frustración por una crisis económica causada en gran parte por un embargo comercial de Washington.

Medios de comunicación estatales informaron el martes que Raúl Castro, que había renunciado como jefe del gobernante Partido Comunista de Cuba en abril, asistió el domingo a una reunión del Buró Político para abordar las "provocaciones".

El líder del Partido y presidente Miguel Díaz-Canel dijo en abril que seguiría consultando a Castro en asuntos de máxima importancia.

La introducción de Internet móvil hace dos años y medio ha sido un factor crucial en las protestas en Cuba, ya que da a los cubanos una plataforma para expresar sus frustraciones y permite la circulación rápida de comentarios.

Los cortes de Internet móvil han aumentado este año. La empresa de monitorización de redes Kentik dijo que observó que todo el país se quedó sin conexión durante menos de 30 minutos alrededor de las cuatro de la tarde del domingo, durante el punto álgido de las protestas en La Habana.

El Departamento de Estado de Estados Unidos hizo el martes un llamamiento a la calma en Cuba y se mostró preocupado por las imágenes de violencia que se han visto en los últimos días.

"La gente seguía uniéndose, marchando pacíficamente, gritando consignas como "abajo el comunismo, libertad para el pueblo de Cuba. No tenemos medicinas, necesitamos comida", dijo Waldo Herrera, de 49 años, del barrio de La Güinera sobre unas manifestaciones que tuvieron lugar el lunes y en la que los medios estatales informaron sobre el fallecimiento ocurrido de un cubano de 36 años durante los disturbios.

Alrededor de 150 personas fueron detenidas durante o después de la mayor ola de protestas en varias ciudades el domingo, según el grupo de derechos exiliados Cubalex. Hasta el momento 12 habían sido liberadas.

"En los múltiples interrogatorios, dejamos en claro que no nos mandaban desde el exterior a que saliéramos a la calle, que nadie nos pagó un centavo por hacer lo que hicimos", dijo el director de teatro Yunior García, que fue detenido el domingo en una protesta en La Habana, en su página de Facebook.

Mientras, la Conferencia de Obispos Católicos en Cuba instó en un comunicado al "entendimiento" entre las autoridades y los cubanos que han participado en las protestas.

Mientras, la Conferencia de Obispos Católicos en Cuba instó en un comunicado al "entendimiento" entre las autoridades y los cubanos que han participado en las protestas.

"Nos enseña el Papa Francisco y, a su vez, las experiencias vividas, que las crisis no se superan con el enfrentamiento sino procurando un entendimiento", señala el texto difundido en https://iglesiacubana.org.