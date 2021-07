0-1. Paranaense amarga el debut de Juan Carlos Osorio en el América de Cali

El jugador Maycon Ferreira (d) de Paranaense celebra un gol hoy, en un partido de la Copa Sudamericana entre América y Club Atlético Parananese en el estadio Hernán Ramírez Villegas en Pereira (Colombia). EFE/ Ernesto Guzman Jr./Pool

Pereira (Colombia), 13 jul (EFE).- Un tanto de penalti de Nikao le dio el triunfo este martes al Athletico Paranaense en su visita al América de Cali en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, lo que amargó el debut del técnico Juan Carlos Osorio en el banquillo del club colombiano.

El exseleccionador de México tuvo que lidiar en su debut con la noticia de última hora de no poder contar con los jugadores fichados para esta temporada ante un rival que se defendió bien y encontró en el lateral Marcinho, ingresado en el segundo tiempo, la profundidad que no había tenido en la etapa inicial.

Los 'Diablos Rojos' trataron de tomar el control del encuentro desde el inicio del partido con las incursiones por el costado izquierdo, donde el joven Santiago Moreno trató de hacer daño a espaldas de Khellven.

Así fue como llegó la primera oportunidad de los dirigidos por Osorio en un centro que mandó el extremo al minuto 8, cabeceó Adrián Ramos y pasó rozando el palo izquierdo de la portería de Bento.

Sin embargo, el equipo del portugués António Oliveira empezó a igualar las cargas bajo el liderazgo de Vitinho, que comenzó a asociarse con Richard y Nikao para hacer daño cerca del arco del venezolano Joel Graterol.

Así pues, Richard tuvo una de las más claras al 20 al sacar un remate, en un rebote, que pasó rozando el palo derecho del arco americano, mientras que Carlos Cortés Barreiro, al 32, tuvo la mejor para el América con un cabezazo que fue atajado, con solvencia, por Bento.

En el inicio de la segunda etapa el árbitro venezolano José Argote, tras revisar por varios minutos el VAR, le anuló un gol al conjunto brasileño, que había sido anotado por Vitinho, por una mano del uruguayo David Terans en el arranque de la jugada.

Los brasileños siguieron atacando a un rival aturdido y siguieron acercándose al 67 con una oportunidad de Marcinho, que le cambió la cara a su equipo, con un fortísimo remate en un tiro libre que fue atajado por Graterol.

Tras esa jugada, en el tiro de esquina, el centrocampista chileno Rodrigo Ureña tocó el balón con el brazo y Argote, tras revisar la jugada con el VAR, decidió pitar penalti para el Paranaense que fue transformado en gol por Nikao.

Los brasileños siguieron atacando pero el América estuvo cerca de empatar al minuto 84 cuando Moreno mandó un centro que cabeceó Ramos, incómodo, y pasó rozando el palo derecho de Bento.

Al final, los colombianos no lograron igualar y tendrán que buscar la remontada el próximo martes en el estadio Arena da Baixada de Curitiba, donde el Paranaense buscará seguir avanzando en un torneo que ganó hace tres años.

- Ficha técnica:

0. América de Cali: Joel Graterol; Kevin Andrade, Marlon Torres, Pablo Ortiz, Cristian Arrieta, Héctor Quiñones; Luis Paz (m.67, Emerson Batalla), Rodrigo Ureña, Santiago Moreno; Carlos Cortés Barreiro (m,57. Joao Rodríguez) y Adrián Ramos.

Entrenador: Juan Carlos Osorio.

1. Athletico Paranaense: Bento; Khellven (m.45, Marcinho), Pedro Henrique, Thiago Heleno, José Ivaldo, Nicolás; Richard, Léo Cittadini (m.90+3, Erick); David Terans (m.63, Matheus Babi), Nikao y Vitinho (m.84, Carlos Eduardo).

Entrenador: António Oliveira.

Gol: 0-1, m.71: Nikao, de penalti.

Árbitro: el venezolano José Argote. Amonestó Léo Cittadini, Rodrigo Ureña, José Ivaldo y Marcinho.

Incidencias: partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana jugado en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira.