Venezuela.-Leopoldo López achaca el intento de arresto de Guaidó a una maniobra de "distracción" de la situación en Cuba

27-10-2020



Denuncia que aún no se conoce el paradero de Guevara



El dirigente opositor venezolano Leopoldo López ha achacado este martes el intento de arresto de Juan Guaidó y la detención del coordinador nacional del partido opositor Voluntad Popular, Freddy Guevara, a una maniobra puesta en marcha por el Gobierno del país caribeño para "distraer" la atención de las protestas de Cuba.



En declaraciones concedidas a Europa Press, López ha indicado que los acontecimientos de la jornada del lunes son "una retaliación, una distracción" de las movilizaciones en Cuba, que ha tildado de "muy importantes". "Es la primera vez que ocurre en décadas", ha puesto en valor, antes de incidir en que "desde Cuba dieron la orden de algún tipo de distraer de la acción de las protestas".



De forma paralela, el dirigente opositor ha asegurado que "la dictadura" de Nicolás Maduro busca "nuevamente" fracturar a la oposición venezolana, lo que ha sido su "principal estrategia". "La dictadura ha venido trabajando desde hace tiempo en tener una oposición a su medida", ha recalcado, antes de señalar que el mandatario la quiere "cómplice, sumisa, débil" y que "no ponga en la agenda la necesidad de salir de la dictadura".



"Todo esto es parte de un incremento de la represión de la dictadura, de la ola de represión", ha subrayado López, que ha incidido en condenar lo ocurrido el lunes.



En este sentido, ha calificado los vídeos hechos públicos sobre el intento de arresto de Guaidó como "impactantes" y ha censurado que fue "emboscado". También ha rechazado la detención de Guevara, que fue "perseguido, rodeado y secuestrado".



En este contexto, López ha denunciado que la oposición venezolana aún no conoce el paradero del coordinador de Voluntad Popular y ha considerado "inverosímil" su "conexión" con grupos extremistas y paramilitares asociados al Gobierno colombiano, la razón esgrimida por la Fiscalía venezolana para proceder a su detención.



El dirigente opositor ha asegurado que la oposición ha alertado a múltiples actores sobre lo ocurrido, entre los que ha enumerado al Parlamento Europeo, al Alto Comisionado de la UE para Política Exterior y a Ministerios de Exteriores europeos, incluido el de España, además de a Estados Unidos y Canadá.