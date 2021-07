Vacuna obligatoria y pasaporte covid, entre los recursos europeos contra el virus

La canciller alemana, Angela Merkel y el presidente del Instituto de virología Robert Koch, Lothar Wieler, en una rueda de prensa este martes en Berlín. EFE/EPA/SEAN GALLUP / POOL

Redacción Internacional, 13 jul (EFE).- La vacunación obligatoria del personal sanitario o el requisito del pasaporte Covid para acceder a espacios cerrados y de ocio son, junto a una mayor restricción en la movilidad, algunos de los recursos utilizados por los países europeos para frenar una nueva ola de coronavirus.

Más de la mitad de la población adulta de la Unión Europea ha recibido la pauta completa de vacunación contra el coronavirus, informó este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. También señaló que ya se han entregado “suficientes dosis para vacunar al 70 % de los adultos de la UE”.

R.UNIDO

El Gobierno británico ha aconsejado a clubes y discotecas que pidan a sus asistentes pruebas con la pauta completa de vacunación o un test negativo de la covid-19, como parte del levantamiento de las restricciones en Inglaterra el 19 de julio.

Al mismo tiempo, Inglaterra suprimirá las medidas restrictivas, por lo que llevar mascarilla o mantener la distancia social serán opcionales, mientras que no habrá límite de público en teatros o clubes y las empresas podrán decidir si sus empleados siguen trabajando desde casa.

La Asociación Médica Británica (BMA, en inglés) calificó este martes de "irresponsable" la decisión del Gobierno de levantar las últimas restricciones en Inglaterra el 19 de julio a pesar del alza de los contagios de la covid-19.

La BMA advirtió de las "potencialmente devastadores consecuencias" de la relajación, que desde el 19 de julio permitirá a clubes y discotecas abrir sus puertas, mientras que no habrá límite de público en teatros o cines y las empresas podrán decidir si sus empleados siguen trabajando desde casa.

FRANCIA

En Francia un millón de personas pidieron cita para vacunarse anoche, un récord absoluto, después del discurso del presidente, Emmanuel Macron, en el que anunció la obligación de la inmunización para el personal sanitario y para realizar muchas actividades a partir de las próximas semanas.

El ministro francés de Sanidad, Olivier Véran, se felicitó de esa reacción masiva en una entrevista al canal BFMTV en la que dijo que un millón de personas se conectaron durante la noche a las diferentes plataformas de concertación de citas de vacunación para solicitar una.

"Eso significa miles de vidas salvadas", afirmó el ministro, que justificó la extensión del certificado sanitario para poder asistir a todo tipo de actividades culturales a partir del 21 de julio y luego en agosto para muchas acciones de la vida corriente, como acudir a un centro comercial, viajar en tren o acudir a bares y restaurantes.

Insistió en que la razón para generalizar el certificado sanitario en actividades de la vida cotidiana es que "no queremos volver a confinar el país" ante la amenaza que plantea la difusión de la variante delta.

ALEMANIA

Alemania busca fórmulas para acelerar la campaña de vacunación para hacer frente al aumento de contagios que se viene observando desde hace una semana y que ha hecho que crezca el temor de una nueva ola de la pandemia. El primer ministro de Baviera, Markus Söder, sugirió organizar acciones especiales para vacunar a las personas de entre 12 y 30 años, después de que la mayoría de los mayores de 60 años hayan sido ya vacunados.

En Berlín se hace hoy un experimento en esa dirección con una estación móvil de vacunación en la que no se necesitará cita previa.

Mientras, la canciller Angela Merkel afirmó este martes que por el momento su gobierno no tiene intención de obligar a vacunarse contra la covid a ciertos grupos profesionales, como el personal sanitario o el educativo. La canciller señaló que Alemania se encuentra aún en una fase de la campaña de vacunación en la que está ofreciendo a todas las personas de más de 12 años la posibilidad de inmunizarse frente al coronavirus y que en la población hay una gran disposición a vacunarse.

PORTUGAL

La nueva imposición de presentar test negativo de covid o certificado digital de vacunación para entrar en restaurantes de Portugal los fines de semana ha causado un fuerte impacto en los establecimientos, que piden que medidas de esta naturaleza se apliquen con más antelación.

A partir de ahora, desde las 19.00 del viernes y durante todo el fin de semana para acceder al interior de restaurantes en los 60 municipios con mayor incidencia de covid en Portugal -entre ellos Lisboa, Oporto y Faro- se debe presentar test negativo de covid o certificado digital. Medidas, sin embargo, no exigidas en terrazas, lo que ha generado un impacto desigual en la restauración, que lamenta que la escasa antelación haya generado confusión entre los clientes y, por ende, efectos "notorios" en los establecimientos.

GRECIA

Los trabajadores y centros sanitarios que no cumplan con la vacunación obligatoria y los locales de hostelería y ocio que atiendan a clientes no vacunados en interiores se enfrentarán a multas de miles de euros, según concretó hoy el Gobierno griego tras anunciar estas medidas para frenar una nueva ola de coronavirus impulsada por la variante delta.

Según explicó el ministro de Sanidad, Vassilis Kikiliás, los trabajadores de las residencias de mayores tienen hasta el 16 de agosto y el personal de los hospitales y clínicas públicos y privados hasta el 1 de septiembre para vacunarse con al menos la primera dosis.

Los que se nieguen serán suspendidos de empleo y sueldo, y sustituidos con trabajadores temporales, mientras que los centros que funcionen con empleados no vacunados se enfrentarán a una primera multa de 50.000 euros y de 200.000 euros si se repite la falta.

A partir de este viernes y hasta finales de agosto los interiores de bares, restaurantes, discotecas, cines y teatros abrirán al 85 % de su capacidad, pero solo para los vacunados y con todos los clientes sentados.